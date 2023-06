Dauerparker am Bürgerhaus werden zum Problem

Teilen

Das Karlsfelder Bürgerhaus verfügt über einen 96 Stellplätze umfassenden Parkplatz. Diese wurden zuletzt jedoch von immer mehr Dauerparkern genutzt. © hab

Weil immer Parkplätze am Bürgerhaus zweckentfremdet werden, will der Gemeinderat handeln. Eine Idee: eine Videoüberwachung.

Karlsfeld – „Das Problem ist das Dauerparken“ – mit diesem Satz brachten Bürgermeister Stefan Kolbe und Verwaltungsfachwirt Günther Rustler vom Ordnungsamt die Situation am Bürgerhaus auf den Punkt. Der Parkplatz, der seinerzeit eigens für das Bürgerhaus gebaut wurde, verfügt über 96 Stellplätze, zusätzlich hat die Gemeinde weitere 64 Stellplätze am Ende der Adalbert-Stifter-Straße gepachtet. Laut Ordnungsamt werden die Parkplätze, die eigentlich für Veranstaltungen und den Restaurantbetrieb im Bürgerhaus vorgesehen sind, „zunehmend zweckentfremdet“. Sei es durch Gäste der evangelischen Kirche, der Eisdiele und der umliegenden Gastronomie, aber auch durch das gegenüberliegende Gesundheitszentrum an der Münchner Straße, obwohl dieses selbst über Parkplätze verfügt, so das Ordnungsamt.

Rustler berichtete dem Haupt- und Finanzausschuss, der sich nun mit dem Thema befasste, dass die Gemeinde beim Thema Parken „freie Hand“ habe, da es sich bei den Parkplätzen um Privateigentum „ohne öffentliche Widmung“ handle. Doch wie kann man nun gegen das Parken vorgehen? Günther Rustler präsentierte verschiedene Konzepte: Parkscheiben, Parkautomat mit Videoüberwachung und Echtzeiterfassung, Schrankenanlage mit Bezahlautomat – oder „alles so lassen, wie es ist“.

Die Ausschussmitglieder aller Fraktionen waren sich einig, dass etwas getan werden muss. Was genau und wann, blieb jedoch offen. Bürgermeister Stefan Kolbe betonte, dass Veränderungen an der Infrastruktur notwendig seien, insbesondere die Beleuchtung sei schlecht. Diese Meinung teilte nicht nur Andreas Heim vom Bündnis für Karlsfeld. Er betonte, dass zunächst der Parkplatz dringend saniert werden müsse, da dies längst überfällig sei.

Gäste des Bürgerhauses „nicht begeistert“, wenn sie keinen Parkplatz finden

Auch Venera Sansone von der SPD betonte, dass der Parkplatz in einem ordentlichen Zustand sein müsse, bevor dafür bezahlt werde. „Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept“, forderte auch Janine Rößler-Huras von Bündnis 90/Die Grünen.

Stefan Theil von der CSU berichtet, dass sich die Videoüberwachung bewährt habe. Als Beispiel führte er unter anderem den „Mediamarkt“ an. Dort werde das Kennzeichen und die Parkdauer genau erfasst. Nach einem Umbau könne dies auch für den Parkplatz am Bürgerhaus umgesetzt werden, empfahl Theil. Man müsse den Gastronomen die Sicherheit geben, dass ihre Gäste auch einen Parkplatz finden. Sonst seien diese „nicht begeistert“, warnte der CSU-Politiker und fand damit bei seinen Kollegen Gehör.

Günther Rustler betonte, dass bei einer Videoüberwachung mit Kennzeichenerfassung nur die tatsächliche Parkdauer bezahlt werden müsse. Und da könne man Ausnahmen machen, etwa für Lieferanten oder Besucher von Veranstaltungen und Tagungen im Bürgerhaus. „Es geht hier nicht um Strafen, denn man zahlt dann nur so viel, wie man geparkt hat“, betonte auch Hauptamtsleiter Francesco Cataldo. Auch er plädierte dafür, zunächst die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Da es vorerst keine „Schnelllösung“ gibt, wie es Kolbe formulierte, beschloss der Haupt- und Finanzausschuss, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, die „Möglichkeit zur Steuerung der Nutzung und Bewirtschaftung der Bürgerhausparkplätze“ im Rahmen einer Grundsanierung mittels Videoüberwachung durch einen Dienstleister prüfen zu lassen. Simone Wester

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.