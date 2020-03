Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe weist Kritik der SPD wegen schlechter Haushaltsvorbereitungen zurück.

Karlsfeld – In den vergangenen Wochen hat der Haupt- und Finanzausschuss des Karlsfelder Gemeinderats mehrfach über den Haushalt für das laufende Jahr diskutiert. Eine öffentliche Sitzung hätte auch am heutigen Dienstag stattfinden sollen. Doch die wurde abgesagt. Dafür kommt aus der SPD heftige Kritik an die Adresse von Bürgermeister Stefan Kolbe. Der kontert: „Reiner Wahlkampf!“

Schon vor einigen Wochen hatte SPD-Gemeinderätin Beate Full moniert, dass Bürgermeister und Verwaltung keinen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen würden. Tatsächlich fehlen der Gemeinde fürs laufende Jahr knapp zwei Millionen Euro. Die zuständige Rechtsaufsicht im Landratsamt gibt nur ihr O.k., wenn aus dem Verwaltungshaushalt auch Zins und Tilgung erwirtschaftet werden können. Kolbe solle erklären, welche Ausgaben er streichen wolle, forderte dann auch Fraktionschef Franz Trinkl in einer Presseerklärung.

Dies stößt Kolbe sauer auf. Es sei doch Aufgabe des Gemeinderats und der Ausschüsse, über Projekte und Ausgaben zu entscheiden. „Jetzt aber soll ich sagen: Wir streichen die Skateranlage, oder wir schließen das Hallenbad?“ Die SPD wolle ihm nur den Schwarzen Peter zuschieben.

Die für den heutigen Dienstag angesetzte Hauptausschusssitzung habe man auch abgesagt, weil die SPD „etliche Unterlagen“ gefordert habe, die bis zur Sitzung nicht mehr hätten vorbereitet werden können. Zudem hätten kurzfristig entscheidende Faktoren in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden müssen, zum Beispiel die kürzlich beschlossenen Großraumzulagen für Mitarbeiter mit einem jährlichen Gesamtvolumen in Höhe von 900 000 Euro. Eine weitere Besprechung mit dem Landratsamt sei notwendig gewesen. Obendrein sei in diesen Tagen unangemeldet der Kommunale Prüfungsverband im Rathaus gewesen.

SPD-Fraktionschef Franz Trinkl hatte gefordert, „dass vor der Wahl geklärt wird, wie der Bürgermeister gedenkt, seinen Haushalt genehmigungsfähig zu machen. Es ist für uns eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit, dass der Bürgermeister jetzt offen Farbe bekennt.“ Wenn Streichungen oder Erhöhungen von Steuern und Gebühren nach der Kommunalwahl beschlossen würden, schaden dies dem vertrauen in „Verwaltung, Politik und Demokratie“.

Dr. Bernhard Goodwin, Bürgermeisterkandidat der Karlsfelder SPD, äußerte sich gestern ähnlich: „Es ist wichtig, vor einer Wahl klar zu stellen, wie man sich nach der Wahl verhält.“ Gerade im Bereich der Haushaltsdiskussionen sei das eine Angelegenheit der „politischen Hygiene“. Er ziehe die Begründung Kolbes zur Absage nicht in Zweifel, so Goodwin, der Bürgermeister aber müsse sich die Frage gefallen lassen, warum er mit den Vorbereitungen des Haushaltsentwurfs nicht einfach früher begonnen habe.

Der neue Gemeinderat solle nach Ansicht der Karlsfelder Sozialdemokraten zudem seine Haushaltsberatungen künftig früher führen und einen Haushalt schon vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres beschließen. Hier zeigt sich Kolbe grundsätzlich offen. Beratungen im Herbst vor dem entsprechenden Haushaltsjahr hätten allerdings einen gravierenden Nachteil – weil konkrete Angaben über die Höhe von Haushaltsposten mitunter noch nicht vorliegen, etwa der Umfang der Schlüsselzuweisungen. Kolbe: „Da schwimmt man noch bei manchen Zahlen.“

