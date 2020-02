Karlsfeld: Bürgermeisterkandidatin Birgit Piroué stellt sich bei Bündnis-Empfang vor

Die Kandidatin, die Amtsinhaber Kolbe ablösen will: Birgit Piroué vom Bündnis für Karlsfeld beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus.

„Bereit für den nächsten Schritt“

Wenn das Bündnis für Karlsfeld in den vergangenen Jahren zum Neujahrsempfang einlud, gab es stets einen Fachvortrag. Heuer jedoch stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der Kommunalwahl, die am 15. März stattfindet. Im gut besuchten Bürgerhaus stellte sich Birgit Piroué vor. Sie tritt bei der Bürgermeisterwahl gegen Amtsinhaber Stefan Kolbe (CSU) und Dr. Bernhard Goodwin (SPD) an.