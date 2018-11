250.000 Euro Schaden: Feuer wütet in Tankstelle

Bei einem Brand in einer Tankstelle am Freitagfrüh in der Boschstraße in Karlsffeld sind 250000 Euro Schaden entstanden. Brandursache war laut Polizei ein technischer Defekt.

250 000 Euro Sachschaden sind bei einem Brand am Freitagfrüh in einer Tankstelle in Karlsfeld entstanden. Der Brand war nach Angaben der Polizeipräsidium Oberbayern Nord im Shop der Tankstelle im Gewerbegebiet Karlsfeld Nord ausgebrochen. Brandursache war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt. Personen wurden nicht verletzt. Kurz nach 6 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck ein Notruf über einen Brand in einer Tankstelle in der Boschstraße in Karlsfeld ein.

Das sofort alarmierte Großaufgebot an Feuerwehreinsatzkräften fand beim Eintreffen am Einsatzort ein stark verqualmtes Tankstellengebäude vor. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es unter Einsatz von Atemschutz den Brandherd im Gebäude zu löschen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. Der Zapfsäulenbereich der Tankstelle war von den Auswirkungen des Brandes nicht betroffen.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben im Laufe des Vormittags die Brandstelle näher untersucht. Nach ihren Feststellungen war ein Stromverteilerkasten Ausgangspunkt des Feuers. Von dort breiteten sich die Flammen über einen Gang auch in einen weiteren Raum aus. Im Rest des Gebäudeinneren entstanden durch die starke Rauchentwicklung erhebliche Rußschäden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Schadens auf rund 250 000 Euro. Brandursache war offensichtlich ein technischer Defekt in dem Verteilerkasten, so die Polizei in der Pressemitteilung.