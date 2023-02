Kollision mit Linienbus: Autofahrer verletzt

Gekracht hat es am Montagabend auf der Münchner Straße in Karlsfeld, als ein Autofahrer frontal auf einen Linienbus aufgefahren ist. © feuerwehr karlsfeld

In Karlsfeld ist am Montagabend ein Autofahrer auf einen Linienbus gekracht. Dabei zog sich der 87-jährige Dachauer leichte Verletzungen zu. Die Münchner Straße war rund zwei Stunden gesperrt.

Karlsfeld – Ein Autofahrer aus Dachau ist am Montagabend aus bislang unbekannten Gründen auf einen Linienbus in der Münchner Straße in Karlsfeld gekracht.

Wie die Polizei mitteilte fuhr ein 87-jähriger Dachauer bei der Einmündung zur Allacher Straße mit seinem Peugeot hinten auf den wartenden Bus auf. Er erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Am Auto und am Bus entstand ein Gesamtsachschaden von über 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn war zur Verkehrsunfallaufnahme einseitig für die Dauer von rund zwei Stunden gesperrt. dn

