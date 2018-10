Notruf seit Tagen defekt: Senioren können keine Hilfe anfordern

Telefon tot, Fax tot. Für die, die im Weiherweg in Karlsfeld wohnen, ist das seit zehn Tagen eine nervige Sache. Bedrohlich ist die Situation jedoch für die Senioren, die dort im Betreuten Wohnen leben.

Karlsfeld – Engelbert Förster weiß sogar die Uhrzeit. 16.15 Uhr am 17. Oktober war es, als das Festnetz im Haus-Anna-Elisabeth ausfiel. Förster ist in diesem Seniorenwohnheim im Karlsfelder Ortsteil Rothschwaige in der Verwaltung beschäftigt, er wollte sich kümmern – und rief bei der Telekom an. „Ich kam mal in einem Callcenter in Dortmund raus, dann in Dresden.“ Wirklich helfen konnte niemand. Und zufriedenstellende Auskunft erhielt Förster auch nicht.

Regina Haberkorn machte mit der Hotline auch keine guten Erfahrungen. Ihre 83-jährige Mutter ist im Betreuten Wohnen neben dem Haus Anna-Elisabeth untergebracht. „Eine Stunde war ich in der Warteschleife, dann hieß es, dass keine Störung bekannt ist.“

Für Regina Haberkorns Mutter und die anderen 120 Frauen und Männer im Betreuten Wohnen wiegt der Ausfall des Telefons schwer. Denn sämtliche Notrufe im Haus laufen übers Telefon, erklärt Förster. Wird der Notruf ausgelöst, zum Beispiel im Badezimmer durch das Ziehen einer Schnur oder im Wohnbereich durch das Drücken eines Tasters, wählt das Telefon automatisch eine hinterlegte Nummer für Notfälle. Ebenso vom toten Telefon betroffen sind kleine Notfallgeräte, die sich Senioren um den Hals hängen oder als Armband tragen. Zusätzliches Problem: Auch in den Aufzügen gehen die Notfallknöpfe nicht, sie können nicht genutzt werden.

„Wer übernimmt die Verantwortung bei Todesfällen?“

Weil die Bewohner im Betreuten Wohnen anders als bei der vollstationären Pflege im Haus Anna-Elisabeth nicht unter ständiger Betreuung stehen, ist die Komplettstörung weit mehr als nur ein andauerndes Ärgernis. Regina Haberkorn: „Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es gar zu Todesfällen kommt, weil kein Notruf abgesetzt werden konnte?“

Eine Frage, die auch Renate Wirth umtreibt. „Mein Vater muss nachts oft raus, wenn er beim Toilettengang stürzt, kann er keine Hilfe rufen.“ Der 85-Jährige wohnt mit seiner Frau (83) in der kleinen Wohnung. Im Notfall ist also jemand in der Nähe. Andere aber leben allein im Betreuten Wohnen. Ein Handy hat kaum jemand in den beiden Häusern am Weiherweg.

Die Pressestelle der Deutschen Telekom versprach am Freitagvormittag, sich umgehend um den Fall zu kümmern, als die Heimatzeitung mit ihr Kontakt aufnahm. Zumindest war von Sprecher Frank Leibiger wenig später zu erfahren, weshalb es zum Ausfall gekommen war: „Ein Hauptkabel wurde leider bei Bauarbeiten beschädigt. Deshalb mussten 400 Meter Kabel neu eingezogen werden. Das hat etwas leider länger gedauert, weil das Kabel zunächst beschafft werden musste.“ Die Arbeiten seien zudem aufwändiger als sonst gewesen, weil der Schacht, durch den das Kabel verläuft, schwer zugänglich sei.

Am Montag soll alles wieder funktionieren

„Das Verlegen ist inzwischen geschafft“, so Leibiger am Nachmittag. „Das Verspleißen des neuen Kabels wird allerdings noch dauern, da es sich um ein 500-paariges Hauptkabel handelt, bei dem jede Ader in Handarbeit eingespleißt werden muss.“

Die Telekom bedauere die „Unannehmlichkeiten für alle Betroffenen sehr“, teilt der Pressesprecher abschließend mit. Behoben sein wird die Sache übers Wochenende allerdings nicht. Leibiger: „Wir gehen davon aus, dass ab Montag alles wieder funktioniert.“

