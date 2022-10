Ein Musikgenuss in Karlsfeld für alle Sinne

Auf der Solomandoline entzückte Veronika Schleicher (l.) mit Vivaldis „Winter“ nicht nur Monika Fuchs-Warmhold. © Norbert Habschied

Vielen magische Momente gab es beim Jubiläumskonzert des Vivaldi-Orchesters-Karlsfeld am vergangenen Wochenende.

Karlsfeld – Minutenlang war es ganz dunkel im Karlsfelder Bürgersaal. Sanft brachten die Musiker ihre Zupfinstrumente zum Erklingen und ihre Stimmen zum Summen. „Magnifikat“ von Michel Pepe war ein Erlebnis, das unter die Haut ging. Es war nur einer von vielen magischen Momenten beim Jubiläumskonzert des Vivaldi-Orchesters-Karlsfeld am vergangenen Wochenende. Einem Erlebnisabend „für alle Sinne“, wie Moderatorin Angelika Tausch ankündigte.

Schon vor zwei Jahren wollte das Ensemble seinen 50. Geburtstag feiern, doch Corona machte den Musikern einen Strich durch die Rechnung. Nun konnte das Jubiläum endlich nachgeholt werden. 1970 gründete Monika Fuchs-Warmhold das „Zupforchester Karlsfeld“ mit einigen ihrer ersten Gitarren- und Mandolinen-Schüler des Musikstudios und legte damit den Grundstein für eine „eindrucksvolle Erfolgsgeschichte“, wie Stefan Handl sagte. Der stellvertretende Bürgermeister bezeichnete Fuchs-Warmhold als „Frontfrau und Seele“ eines Orchesters, das „munter, kreativ, frech und inspirierend“ sei.

Volle Anerkennung gab es auch von Dr. Thomas Hammer als Landespräsident vom Bund Deutscher Zupfmusiker. Er lobte die „Tatkraft, den Unternehmergeist und das exzellente Gespür für Talent“ der Gründerin, aber auch den „hohen sozialen Zusammenhalt“ des Ensembles, das zu den größten in der bayerischen Zupferszene gehört.

Das Vivaldi-Orchester beeindruckte sein Publikum um ein Vierfaches. Es war ein musikalischer Hochgenuss, ein Erlebnisabend mit Knalleffekt, eine Überraschungsparty und ein Freudenfest, bei dem vier Jahreszeiten und fünf Jahrzehnte gewürdigt wurden.

Musikalischer Hochgenuss mit den Vivaldis

Von Barock eines d’all Baco bis Rock von Led Zeppelin war bei dem Vivaldi-Konzert alles zu hören, was gute Laune und Stimmung macht. Ein Wiederhören gab es mit Julia Hiller, der Tochter von Monika Fuchs-Warmhold. Wie schon 2019 faszinierte sie das Publikum mit ihrer starken jazzigen Stimme im Song „Rolling in the Deep“ von Adele. Die jugendlichen „Tiger“ und „Mäuse“ spielten hochkonzentriert ein Stück über eine „Black cat“. Sie ließen sich voll und ganz auf ihren Einsatz und ihre Dirigentin ein. Wie zart und andächtig sie den „Frühling“ aus Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten bespielten, war äußerst rührend.

Erlebnisabend mit Knalleffekt

Gänzlich ungewohnte Töne produzierte Martin Ziegenaus auf seiner „singenden Säge“. Je nachdem, wie er sie biegt und mit einem Streicherbogen bearbeitet, konnte man tatsächlich die Titelmelodie von „Spiel mir das Lied vom Tod“ erkennen, wenn auch mit gewisser Tendenz zum Katzenjammer.

Auch bei Adam Haranghy und Andreas Froschmayer mit Led Zeppelins „Stairway to Heaven“ und ihren E-Gitarren gab es Jubelpfiffe und Bravos. Begleitet wurden die Musiker von Ulrike Pobel, Katrin Nozicka und Angelika Tausch auf ihren Blockflöten – was gut zusammenpasste.

O’zupft is! Das Vivaldi-Orchester-Karlsfeld beeindruckte sein Publikum am Wochenende bei dem Jubiläumskonzert im Karlsfelder Bürgerhaus. © Norbert Habschied

Etwas Magisches hatte auch der Auftritt von Martin Ziegenaus mit seinem Altsaxophon. In der besonderen Uraufführung „Danza dello struzzo“ (Straußentanz) des luxemburgischen Komponisten Francesco Civitareale präsentierte er den Strauß als störrischen bis arroganten (Spaß-)Vogel.

Atemberaubend war auch, wie virtuos Veronika Schleicher ihr Solo aus Vivaldis „Winter“ spielte. Oder Brigitte Rost dem „Song of Japanese Autumn“ noch den besonderen Kick verpasste.

Freudensfest

An dem Abend gelang es den Verantwortlichen, dem Publikum öfter ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Besonders als es in die Pause ging. Denn Moderator Ralf Hanrieder versprach Freibier und Piller-Brezn für die „fünfte Jahreszeit“, wenn „ozupft“ wird. Es folgte sodann ein gezupfter bayerischer Defiliermarsch. Der Gag war das letzte Stück der ersten Halbzeit. „Ich denk, ich werd nicht mehr“, sagte eine sehr würdevolle ältere Dame sehr begeistert zu ihrer Freundin. „Ohne Blasmusik! Das war einfach toll!“

Überraschungsparty

Neben einer musikalischen Reise hatte sich das Vivaldi-Orchester noch etwas anderes für seine Zuschauer überlegt. Als besondere Überraschung gab es für alle ein „Mitmach-Paket“, unter dem Stuhl versteckt, mit einer klappernden Pfefferminzdose. Damit konnte das rhythmusbegabte Publikum den Takt mitgestalten. Dazu gab es auch ein LED-Licht, das die Zuschauer gefühlvoll über ihre Köpfe schwenken konnten, wie im Olympiastadion.

Drei Zugaben erklatschte sich das Publikum insgesamt, es konnte einfach nicht genug kriegen. Fuchs-Warmhold bedankte zum Abschluss bei ihrer Familie für das große Verständnis in den letzten Jahrzehnten. Und bei „ihrem“ Orchester: „Ihr habt mir mein Leben sehr bereichert.“

