Hund bellt laut - Einbrecher ergreifen die Flucht

Große Suchaktion der Polizei

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen versucht, in ein Reihenhaus in der Auwaldstraße einzubrechen. Der Hund des Hausbewohners vertrieb die Einbrecher, sie flüchteten. Die Polizei suchte auch per Hubschrauber nach ihnen – ohne Ergebnis.