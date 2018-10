Eintracht-Chef Meyer geht optimistisch in die dritte Amtszeit

Der Blick in die Zukunft bereitet dem frisch wiedergewählten Vorsitzenden des TSV Eintracht Karlsfeld, Rüdiger Meyer, derzeit keine Bauchschmerzen.

Karlsfeld – Zum dritten Mal ist Rüdiger Meyer zum Präsidenten des TSV Eintracht Karlsfeld gewählt worden, zum dritten Mal einstimmig (wir berichteten). So gelöst und gut gelaunt wie heuer war der Vereinschef bislang jedoch wohl nicht bei einer Jahresversammlung. Und so optimistisch. „Wir schauen rosigen Zeiten entgegen“, rief Meyer den Anwesenden zu.

Hauptgrund für Meyers gute Laune: die über Jahre andauernden Kapazitätsprobleme, die die Eintracht bei ihren Sportstätten – drinnen wie draußen – hatte, dürften in absehbarer Zeit gelöst sein. Die Gemeinde baut derzeit eine neue Grundschule mit einer Dreifach-Sporthalle an der Krenmoosstraße, westlich der Bahn wird mit dem Gymnasium an der Bayernwerkstraße sogar eine Vierfachhalle entstehen. Auch die Bauarbeiten für zwei neue Fußballplätze sind schon im Gang, spätestens im August kommenden Jahres sollen sie fertig sein.

Mehr Sportstätten bedeuten mehr Angebot und dann auch mehr Mitglieder. Daran glaubt auch Bürgermeister Stefan Kolbe fest: „Ich sehe den Verein bei 5000 Mitgliedern, aber erst, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen sind. Und wir sind hier bald besser aufgestellt.“

Noch stagniert die Mitgliederzahl bei knapp über 4000. Meyer: „Was wir uns gewünscht haben, mit dem Wachstum der Gemeinde auch zu wachsen, ist uns leider nicht gelungen.“ Zum 1. September 2018 hatte der TSV Eintracht 4021 Mitglieder, das waren 46 weniger als im September 2017. Dennoch bleibt der TSV Eintracht Karlsfeld der größte Verein im Landkreis Dachau.

Von den 4021 Mitgliedern waren zum Stichtag 1756 Kinder und Jugendliche, 674 Mitglieder waren älter als 61. Die größte Abteilung stellen die Turner mit 1302 Mitgliedern, kleinste Abteilung ist die Theatergruppe mit 19 Mitgliedern. Knapp 600 Ein- und Austritte gab es im vergangenen Jahr.

Der Verein schließt das Jahr mit geringen Verlusten ab

2017 hat der TSV Eintracht Karlsfeld Einnahmen in Höhe von 1,245 Millionen Euro verbucht, wie Geschäftsführer Roland Lorber mitteilte. Die Ausgaben lagen bei 1,307 Millionen. Macht einen Verlust von rund 62 000 Euro. Dieser Verlust war durch den Geldbestand gedeckt. Aktuell hat der Verein noch Verbindlichkeiten in Höhe von 485 000 Euro.

Aber die Ausgaben gehen beständig in die Höhe, wie Vereinschef Meyer der Versammlung verdeutlichte. Die Betriebskosten steigen, für Personal muss mehr ausgegeben werden, Sport- und Tennishalle benötigen eine Blitzschutzanlage. Und Aufgaben, die die Ehrenamtlichen nicht mehr stemmen können, werden nach draußen vergeben. Meyer nannte als Beispiel den IT-Bereich, hier überweist der Verein pro Jahr 10 000 Euro an eine Fachfirma.

So bat Meyer um Zustimmung für die zum 1. Januar wirksame Beitragserhöhung. „Das ist eine moderate Geschichte, wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben“, sagte Meyer.

Bei einer Gegenstimme und sechs Enthaltungen wurde der Antrag angenommen. Erwachsene zahlen von 2019 an pro Jahr 126 statt bisher 108 Euro, für Jugendliche erhöht sich der Jahresbeitrag von 66 auf 78 Euro. Der Seniorenbeitrag steigt von 78 auf 96 Euro, der für Familien von 216 auf 264 Euro. Die Beitragserhöhung bringt jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 50 000 Euro.

Thomas Leichsenring