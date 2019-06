Meister, Aufsteiger und viele andere Erfolgsathleten

Bürgermeister Stefan Kolbe und Sportreferentin Birgit Piroué haben am Montagabend im Bürgerhaus wieder erfolgreiche Sportler und Musiker der Gemeinde Karlsfeld ausgezeichnet.

Karlsfeld – Geehrt wurden vor allem Sportler, die bei überregionalen Ereignissen stark abgeschnitten hatten, sowie Mannschaften, die einen Aufstieg geschafft haben.

Karlsfeld hat sehr gute Leichtathleten. Herausragend sind die Leistungen von Maxime Kirschner. Die junge Speerwerferin erweiterte ihre imposante Titelsammlung, als sie in Rostock mit 50,31 Metern Deutsche Meisterin wurde.

Norbert Röhrle ist schon Stammgast der Sportlerehrung. Ob Kugel, Diskus oder Speer, in der Altersklasse 75 macht ihm keiner etwas vor. Röhrles Erfolge im Jahr 2018: dreimal Bayerischer Meister, einmal Deutscher Meister und Vize-Europameister im Speerwurf.

Fabian Herrn ist in seiner Klasse M13 bester Stabhochspringer in Bayern. Die Speerwerfer Tobias Breitinger und Raffaele Conversa lagen bei mehreren Wettbewerben weit vorne, Raffaele wurde mit 46,12 Metern sogar Bayerischer Meister. Die in der Klasse U18 startende Läuferin Louisa Fischer ist Bayerns schnellste 800-Meter-Läuferin und Süddeutsche Meisterin. Jeweils Bayerischer Meister in ihren Seniorenklassen wurden Peter Fritsch (Halbmarathon) und Thomas Zweimüller (Hammerwurf).

Monika Fischer ist Bayerische Meisterin über 1500 und 5000 Meter, sie wurde über die kürzere Strecke Fünfte bei den Senioren-Weltmeisterschaften.

Beim weltweiten „Wings-for-Life-World-Run“ geht es darum, zugunsten Querschnittsgelähmter eine möglichst weite Strecke zu laufen. Johann Lorenz stellte in der Altersklasse 75 den Rekord auf, und zwar weltweit.

Die beiden Karlsfelder Judo-Schwestern Alina und Marlies Gangl haben 2018 in Passau bei der Bayerischen Kata-Meisterschaft ihren Titel verteidigt.

Der Triathlet Theo Däxl wurde in seiner Altersklasse AK 60 über die Mitteldistanz Bayerischer Meister.

Die drei Nachwuchsgolfer Maximilian Herrmann sowie Caroline und Maximilian Steingrüber gehören deutschlandweit zu den Besten. Gemeinsam mit drei Dachauer Kindern wurden sie unter anderem Zweite bei den süddeutschen Teammeisterschaften.

Lukas und Simon Pfretzschner haben sich in der deutschen Volleyballszene längst einen Namen gemacht. Der 18-jährige Lukas wurde in der Klasse U19 Vizeweltmeister im Beachvolleyball. Sein Bruder wurde U18-Europameister in der Halle. Geehrt wurde auch Fabian Bergmoser, der bei der U19 bayerischer Beachmeister geworden ist.

Die junge Sportschützin Lydia Ruppert hat sich über die Bezirks- und Bayerische Meisterschaft für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und wurde dort 23. in der Schülerklasse.

Meistertitel in Serie haben auch im vergangenen Jahr wieder die Synchronschwimmerinnen des TSV Eintracht eingefahren. Unter anderem gingen bei den Deutschen Mastersmeisterschaften fünf Titel bei fünf Starts nach Karlsfeld.

Ebenfalls erfolgreich im Becken: die Karlsfelder Schwimmer. Maurice Starke wurde bei den Bayerischen Juniorenmeisterschaften Erster über 100 Meter Rücken.

Dass der Jugendtanzsportclub Karlsfeld ausgezeichnet wird, versteht sich angesichts der Fülle an Titeln beinahe von selbst. Diesmal wurden zwei Gruppen unter anderem Bayerischer Meister.

mm