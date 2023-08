Umstrittenes Radverkehrskonzept: „Das sind völlig abstruse Verbindungen“

Karlsfelder Fahrradreferent im Interview

Karlsfelds Fahrradreferent erzählt, was es braucht, damit Karlsfeld fahrradfreundlich wird, warum das Radverkehrskonzept seiner Meinung nach nutzlos ist und welche Konsequenzen die Gemeinderäte ziehen.

Karlsfeld – Die Gemeinde Karlsfeld soll eine fahrradfreundliche Kommune werden. Große Hoffnungen haben die Gemeinderäte zuletzt auf das langersehnte Radverkehrskonzept gesetzt. Mit den Ausarbeitungen des Stadt- und Verkehrsplanungsbüros Kaulen sind die Gemeinderatsfraktionen allerdings alles andere als zufrieden. Parteiübergreifend hagelte es Kritik am Radverkehrskonzept.

Karlsfelds Fahrradreferent und SPD-Gemeinderat Franz Trinkl erzählt im Interview mit den Dachauer Nachrichten, warum das Konzept seiner Meinung nach nutzlos ist, was es braucht, damit Karlsfeld fahrradfreundlich wird und welche Konsequenzen die Gemeinderäte nun ziehen.

Herr Trinkl, wie sicher fühlen Sie sich als Radfahrer in Karlsfeld?

Trinkl: Manchmal vielleicht zu sicher. Aber ich als gestandener Radler bin nicht der Maßstab. Jeder soll sich im Straßenverkehr sicher fühlen. Kinder auf dem Weg in die Schule, Mütter auf dem Weg zur Kita, ältere Menschen, die nicht mehr so gut hören oder sehen.

Wie schneidet Karlsfeld in puncto Fahrradfreundlichkeit ab?

Mangelhaft. Es gibt unter anderem viele unsichere Kreuzungen. Zum Beispiel an der Allacher Straße/Ecke Münchner Straße.

Immerhin ist endlich das Radverkehrskonzept da. Ein Grund zur Freude?

Nicht wirklich. Wir warten seit Anfang 2020 auf das Radverkehrskonzept. Das hat uns die ganze Zeit blockiert. Wir haben dadurch Jahre verloren. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Ich hätte mir gewünscht, im Sommer vor drei Jahren mit der Umsetzung zu beginnen. Jetzt ist das Konzept zwar fertig, aber wir waren fraktionsübergreifend enttäuscht.

Wo liegt das Problem?

Wir haben uns so lange nicht getraut, dafür Geld in die Hand zu nehmen, bis wir gar kein Geld mehr hatten.

Es fehlen zwei große Dinge: zum einen ein Leihradkonzept und zum anderen ein Infrastruktur-Konzept für Abstellmöglichkeiten. In Karlsfeld braucht es viel mehr Fahrradständer, zum Beispiel vor Geschäften oder Arztpraxen. Fahrradständer am Bahnhof habe ich vor drei Jahren beantragt. Doch wir haben uns so lange nicht getraut, dafür Geld in die Hand zu nehmen, bis wir gar kein Geld mehr hatten.

In dem Radverkehrskonzept stehen immerhin 222 Maßnahmen, wie Karlsfelds Straßen fahrradfreundlicher werden.

Das Planungsbüro hat im Grunde genau das getan, was es laut dem Gemeinderatsbeschluss von 2019 (siehe Kasten) definitiv nicht tun sollte: ein reines Wegenetzkonzept und einen entsprechenden Maßnahmenkatalog zu erstellen. An welchen Stellen unsere Radwege nicht den Richtlinien entsprechen, weiß ich selbst. Dafür brauche ich kein Planungsbüro.

Inwiefern hilft ein Maßnahmenkatalog nicht weiter?

Das sind 0815 Maßnahmen, die völlig unspezifisch und nicht gewichtet sind. In Anbetracht der finanziellen Lage der Gemeinde ist es für uns wichtig zu wissen, welche Maßnahmen, bei kleinem finanziellen Aufwand den größten Erfolg bringen. Das Wegenetzkonzept ist noch dazu an vielen Stellen mehr als fragwürdig.

Die Münchner Straße, unsere Hauptverkehrsroute, kommt gar nicht darin vor. Man merkt, dass die lokale Expertise fehlt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich als Fahrradreferent vorab in den Ablauf eingebunden werde ebenso wie Fachleute vor Ort – zum Beispiel der ADFC Dachau oder unseren Karlsfelder Verkehrsreferenten. In dem Konzept gibt es Verbindungen, die völlig abstrus sind.

Haben Sie ein Beispiel?

Die Watzmannstraße ist laut dem Verkehrsbüro eine Radhauptverbindung. Das ist mir mehr als schleierhaft. Auch ein Trampelpfad zum Waldschwaigsee wurde als Fahrradroute eingezeichnet. Und es gibt in dem Konzept überraschend viele Verbindungen nach Westen. Wir brauchen aber ein sicheres Radwegenetz für die Pendlerströme nach Allach, Schleißheim und Dachau.

Wie geht es nun weiter?

Wir waren uns fraktionsübergreifend einig, dass wir das so nicht stehen lassen können. Wir haben uns in einer nicht öffentlichen Sitzung im Juli getroffen und konkrete nächste Schritte geplant.

Es soll einen Unterausschuss Fahrrad geben. Dieser soll einen runden Tisch vorbereiten, einmal mit lokalen Fachleuten und einmal mit Bürgern. Als Erstes wollen wir das Wegenetz überarbeiten.

Planungsbüro wehrt sich gegen Vorwürfe – Gemeindeverwaltung räumt Versäumnisse ein Das Angebot, das laut Gemeinderatsbeschluss 2019 von dem Verkehrsplanungsbüro eingeholt werden sollte, sah einen verbindlichen Grundsatzkatalog unter anderem für die Punkte Infrastruktur, aber auch Standorte für Abstellanlagen und Wegweisungen vor. Es sollten nicht die üblichen Aspekte eines Konzeptes erarbeitet werden, bei dem eine Bestandsaufnahme durchgeführt, ein Wunschliniennetz erstellt und darauf aufbauend ein Maßnahmenkatalog erstellt wird. Auf Nachfrage teilte Ralf Kaulen mit, dass sein Verkehrsplanungsbüro das Radverkehrskonzept gerne nachbessern könne. Er betonte, dass sein Verkehrsplanungsbüro die Aufnahme der Aspekte wie Abstellanlagen oder Leihradkonzepte optional angeboten habe, von der Gemeindeverwaltung allerdings „nicht gewünscht“ war. Auch einen projektbegleitenden Arbeitskreis mit Experten vor Ort habe das Planungsbüro vorgeschlagen, doch auch das sei von der Gemeinde abgelehnt worden. Dass im Gemeinderat das Fehlen der Münchner Straße in dem Konzept kritisiert wurde, verwundere Keulen. Die Gemeindeverwaltung habe schließlich vorab gewusst, dass die Münchner Straße in dem Konzept nicht vorkommt. „Das Netz und jede Einzelstraße ist mit der Gemeinde abgestimmt und durch diese freigegeben worden“, erklärte Keulen. „Auf die Freigabe haben wir ein Jahr gewartet.“ Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe äußerte sich auf Nachfrage zu den Vorwürfen und räumte ein, dass das Planungsbüro optional Abstellanlagen oder Leihradkonzepte angeboten habe, die Gemeindeverwaltung dies damals jedoch nicht beauftragt hatte, „weil es auch kein Punkt in der Angebotsaufforderung war“. Gemeinde und Planungsbüro seien sich aber einig darüber, dass ein solcher Punkt bei entsprechender Beauftragung „ohne Weiteres“ nachbearbeitet werden könne, so Kolbe. „Von ,ausdrücklich nicht gewünscht’ kann keine Rede sein“, wehrte sich der Bürgermeister. Weiter räumte er ein, dass auf die Einbeziehung von projektbegleitenden Institutionen wie den ADFC damals „einvernehmlich“ verzichtet worden sei, da „das ganze Projekt durch Personalausfälle beim Planungsbüro und Personalengpässen bei der Gemeindeverwaltung terminlich sehr stark in Verzug war, und auch auf allgemeinen politischen Druck abgeschlossen werden sollte“. Entsprechende Gespräche könnten aber auch noch zu einzelnen Punkten oder insgesamt nachträglich geführt werden. Dass die Netzplanung mit der Gemeinde vorab abgestimmt wurde, bejahte Kolbe. Jede einzelne Straße sei jedoch nicht besprochen worden, widersprach er. Die Verwaltung werde aber das Konzept und den zugrundeliegenden Auftrag nochmals prüfen und das Ergebnis dem Umwelt- und Verkehrsausschuss vorlegen. „Dies wird auch die Münchner Straße betreffen.“ vm

Einen kleinen Erfolg gibt es aber. Die Gemeinde hat seit Kurzem ihre erste Fahrradstraße, den Lärchenweg.

Das stimmt. Allerdings haben wir im Gemeinderat beschlossen, sofort mit der Errichtung zu beginnen. Gedauert hat die Errichtung des Lärchenwegs als Fahhradstraße es letztlich knapp ein Jahr. Das müsste alles viel schneller gehen.

Worauf kommt es an, damit Karlsfeld eine fahrradfreundliche Kommune werden kann?

Es gibt wenige Politiker, die dieses Thema leidenschaftlich verfolgen. Herzblut für den Radverkehr ist selten. In unseren Verwaltungen gibt es nicht so viele Fahrradlobbyisten. Es braucht mehr politische Willenskraft. Man muss sich es auch mal trauen, Autofahrer zu „behindern“ – oder auch mal was Neues auszuprobieren. Dafür muss man mutig sein und darf nicht vor möglichen Bürgerprotesten einknicken.

Interview: Verena Möckl