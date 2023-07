Kulturelles Programm und kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern: Karlsfeld freut sich auf das Kosmos-Festival

Die Besucher des Kosmos-Kulturfestivals im Jahr 2019 konnten sich über ein buntes Programm freuen. In diesem Jahr soll es endlich wieder eine Neuauflage geben. © Oliver Gierens

Nach einer mehrjährigen Pause geht das Kosmos Kulturfestival am 22. und 23. Juli wieder an den Start. 2019 wurde das Festival erstmals ins Leben gerufen.

Karlsfeld ‒ Mit dem internationalen Kulturfestival Kosmos ist Karlsfeld um eine kulturelle Attraktion reicher und präsentiert sich damit als weltoffene und bunte Gemeinde, in der Toleranz und gegenseitiger Respekt einen hohen Stellenwert genießen. Die Besucher erwartet auch dieses Jahr an mehreren Schauplätzen Karlsfelds ein vielfältiges kulturelles Programm sowie zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern wie Kroatien, Indien, Türkei, Griechenland, Italien, Ukraine, aus verschiedenen Ländern wie Afrika, den USA, und natürlich auch aus Bayern.

Den Auftakt macht der Kunstkreis in der GalerieKunstwerkstatt am Samstag mit einer Ausstellung und einer Traumerzählung mit musikalischen Improvisation. Auf dem Bruno-Danzer-Platz laden Bierbänke und Pavillons sowie die Laubhütte zum Verweilen ein, Info-Stände und Mitmachaktionen, wie das Basteln der „Laternen der Hoffnung“, das Ausprobieren verschiedener Instrumente des Vivaldi-Orchesters oder der Stand unserer süditalienischen Partnerstadt Muro Lucano sollen das Publikum begeistern.

Das Bühnenprogramm des diesjährigen Kosmos-Fests besticht mit einem bunten musikalischen Mix aus verschiedenen Ländern und Veranstaltungen wie die Antidiskriminierungs-Workshops des Jugendrats oder die Foto-Wanderausstellung „Ukraine Kyiv – the unbreakable heart of europe“ im Bürgertreff regen zum Nachdenken an.

Im Bürgertreff findet zudem eine Dichterlesung mit musikalischer Untermalung statt und die Kinder können an einem Yoga- und Musikprogramm teilnehmen. Auch das Heimatmuseum lädt an dem Tag alle Besucher zu seiner Muro-Lucano-Dauerausstellung sowie zu der Sonderausstellung „Karlsfelder Arbeitswelten – Geschichte(n) über Handel und Gewerbe“ ein.

Als Abschlussveranstaltung präsentiert das Karlsfelder Sinfonieorchester im Bürgerhaus eine Serenade.

Der Eintritt bei allen Veranstaltungen ist – mit Ausnahme des Abschluss-Konzerts im Bürgerhaus am Sonntagabend – frei. Das gesamte Programm findet man zum Download auf der Homepage der Gemeinde Karlsfeld unter www.karlsfeld.de. dn

