Feuer vernichtet Stadel auf dem Ludl-Areal

Ein Großbrand hat am Montagabend den alten Stadel auf dem Ludl-Anwesen an der Münchner Straße in Karlsfeld zerstört.

100 Feuerwehrleute in Einsatz

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehren und Polizei kam es am Montagabend gegen 19 Uhr in Karlsfeld: Der alte Stadel auf dem sogenannten Ludl-Areal an der Münchner Straße in Karlsfeld stand lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden aber ist enorm.