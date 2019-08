Nachwuchswerbung in Mini-Karlsfeld

Der Andrang war groß, der Mut ebenso: Alle, alle wollten sie mit der Drehleiter in die Luft und sich Karlsfeld von oben anschauen. Immerhin geht es 32 Meter hinauf mit der Feuerwehrleiter.

Karlsfeld – Immer zu viert steigen die Mädchen und Buben in den Korb und dann in den Himmel hinauf. Wieder auf der Erde strahlen sie: „Das war super!“ Den Olympiaturm haben sie gesehen, Dachau, „und mein Zuhause“, sagt Ferdi, sieben Jahre. Er will unbedingt später Feuerwehrmann werden. „Weil oben so schöne Luft ist“, sagt er nach dem Drehleiter-Erlebnis. Das schränkt sein Kumpel Olaf etwas ein: „ Aber es ist auch heiß. Wenn Feuer ist.“ Wo er recht hat, hat er recht.

Die Feuerwehr Karlsfeld kam, wie schon oft bei dieser Ferienaktion der Gemeinde, so gut bei den Kindern an, dass sie eigentlich in den nächsten Jahren keine Nachwuchssorgen haben müsste. Ja, das machen sie auch ein wenig als Werbung, sagt Sandra Quintscher. Sie ist Jugendausbilderin bei der Feuerwehr und betreut, wie ihr Kollege Moritz Diendorfer, dort den Nachwuchs. Beide haben aber auch selber ihren Spaß an der Aktion. Aufmerksam horchen ihnen die Kinder zu. Es hat ja auch was Spannendes und Einleuchtendes, wenn Moritz Diendorfer sagt: „Ihr dürft Euch alles anschauen und in jedes Auto gehen. Aber immer nur einer. Wir müssen sofort hier wegfahren können, wenn ein Einsatz kommt. Und da können wir dann nicht erst zehn Kinder ausräumen.“

Einzeln dürfen sie noch echte Löscharbeiten übernehmen. Mit Unterstützung vom Jugendfeuerwehrmann Luka spritzen sie mit dem Wasserschlauch nicht nur Bäume an, sondern beglücken mit dem Nass auch ihre Freunde. Wie gut, dass es an diesem Tag endlich so richtig warm ist.

Elfriede Peil