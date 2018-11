Gemeinde muss für Baum-Fall zahlen

Ein Karlsfelder hat die Gemeinde verklagt, weil ihm ein Baum auf den Kopf gefallen war. Der Baum, so seine Argumentation, sei seit langem morsch gewesen, die Gemeinde hätte dies merken und entsprechend handeln müssen. Am Ende der Verhandlung am Landgericht stand ein Vergleich. Vorläufig.

Karlsfeld/München – Der 19. Mai 2017 war ein sonniger Tag. Günter W. (Name geändert) war mit seinem Mountainbike unterwegs, seine Frau mit Freundinnen beim Walken. Nach seiner Radltour entschloss sich W., das in der Einfahrt seines Hauses in der Hans-Carossa-Straße in Karlsfeld geparkte Auto seiner Frau zu reinigen. Aber „auf einmal“, so W. gegenüber Richter Stephan Pache, „hat’s einen Schlag getan. Ich bin umgefallen und war weg.“ Als er wieder zu sich kam, sei sein erster Gedanke gewesen, „dass ich überfallen worden bin“!

Tatsächlich aber war es kein Räuber, der den Karlsfelder so verletzt hat, sondern ein Baum. Beziehungsweise die Heckklappe des BMW i3, die von einer in der Mitte auseinanderbrechenden Eberesche auf den Kopf von Günter W. gedrückt wurde.

Die medizinischen Folgen sind ein sogenanntes Hals-Wirbel-Syndrom, tagelange Kopfschmerzen und laut W. eine „gscheite Beule“. Die juristischen Folgen beschäftigen nun seit einer Weile die Gerichte. Das Dachauer Amtsgericht, an das sich W. zunächst gewendet hatte, gab die Sache direkt ab an das Landgericht München II. Dort lud Richter Pache gestern früh zu einer sogenannten Güteverhandlung. Deren Ziel: einen Vergleich zu erzielen, um sich eine lange und teure Hauptverhandlung zu ersparen.

Denn so eindeutig, wie der Fall auf den ersten Blick erscheinen mag, ist er nicht. Die Gemeinde Karlsfeld, vor Gericht vertreten durch Rechtsanwältin Nicole Tasserek-Schröder, argumentiert, dass an jenem Nachmittag ein schweres Gewitter samt Hagel und Sturmböen aufgezogen und der Baum also durch den Wind umgedrückt worden sei. Außerdem sei die Eberesche erst zwei Jahre alt und vital gewesen. Abgesehen davon bezweifelte Tasserek-Schröder die Verletzung W.’s: Außer der Krankschreibung gebe es keinen fachärztlichen Nachweis. Und am Wagen W.’s, dem i3, seien keine Schäden festgestellt worden.

Auch Richter Pache „wollte deutlich werden“: Die von W. geforderten 1000 Euro Schmerzensgeld seien nicht realistisch. Um W. „ein Gefühl zu geben“, was es hierfür brauche, schilderte er den Fall eines Unfallopfers, der „24 ambulante Behandlungstermine hatte und anschließend immer noch nicht beschwerdefrei“ gewesen sei.

Eine Verhandlung berge zudem ein enormes Risiko für W.: Verliere er, würde er überhaupt nichts bekommen. Ganz abgesehen von den enormen Kosten: Es bräuchte ein Wettergutachten, ein Baumgutachten, ein medizinisches sowie ein sogenanntes biomechanisches Gutachten. In Summe, so rechnete Pache vor, würde dies mindestens 10 000 Euro kosten. Seiner Einschätzung nach wären 400 bis 700 Euro Schmerzensgeld angemessen. Anwältin Tasserek-Schröder bot 330 Euro.

Doch W. beharrte darauf: Der Baum sei krank gewesen, W.’s Frau habe dies „ein bis zweimal“ bei der Gemeinde telefonisch gemeldet. Zudem hätte er tot sein können! Angesichts dessen könne er „nicht glauben, dass wir hier wegen ein paar hundert Euro streiten“!

Am Ende folgte W. dennoch dem Rat Richter Paches, nicht „volle Kanone zu fahren“. Anstelle einer geschätzt drei Jahre dauernden Verhandlung mit ungewissem Ausgang entschied er sich, eine Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 500 Euro zu akzeptieren. Stimmt nun auch noch die Haftpflichtversicherung der Gemeinde zu, ist der (Baum-)Fall erledigt.