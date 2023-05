Karlsfelder Gemeinderat schlägt Alarm: Messungen vor Tunnel-Ausbau nötig

320 000 Fahrzeuge täglich: Die jahrelange Sanierung des Allacher Tunnels hat gravierende Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz. © hab

In der Gemeinde Karlsfeld wächst die Sorge wegen der Auswirkungen der Tunnelsperre. Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung waren mögliche Schadstoff- und Lärmbelästigungen.

Karlsfeld – In der jüngsten Sitzung des Karlsfelder Gemeinderats berichtete die stellvertretende Leiterin des Bauamtes Simone Hotzan, dass die Gemeinde diesmal ganz offiziell im Rahmen des Planfeststellungsverfahren für die Renovierung des Allacher Autobahn-Tunnels der A99 um eine Stellungnahme gebeten worden sei. Aber diesmal seien nur naturschutzrechtliche Themen betroffen. Doch dazu könne Karlsfeld gar nichts sagen.

„Uns bleibt nur, auf unsere erste Stellungnahme zu verweisen“, so Hotzan. Das ergänzte auch der Rechtsberater der Gemeinde, Rechtsanwalt Mathias Reitberger aus München: „Wir wollen einen Nachweis, welche Auswirkungen die Sperrung während der acht Jahre Bauzeit auf Karlsfeld hat. Das muss vorher untersucht werden.“

„Das muss ich absolut unterstützen“, ergänzte CSU-Fraktionsvorsitzender und Verkehrsreferent Bernd Wanka. Ergänzen müsse die Gemeinde diese Stellungnahme noch durch Daten aus dem Verkehrsentwicklungsplan und über die B304. Über die B471 müsse ein maximaler Verkehrsfluss laufen. Es gelte nämlich nicht nur den Lärm zu berücksichtigen, der direkt an der Baustelle entsteht, sondern auch den, der andernorts, also beispielsweise auf den Ausweichrouten durch Karlsfeld anfalle. „Wenn keine Schadstoffe festgestellt werden“, so Peter Neumann (Bündnis für Karlsfeld), „können wir gar nicht nachweisen, dass es bei uns mehr davon durch den Tunnel-Ausbau gibt“.

Geschäftsleiter Francesco Cataldo verwies darauf, dass die Messungen in Karlsfeld deshalb eingestellt worden seien, weil die Grenzwerte nicht überschritten wurden. Deshalb könne die Gemeinde jetzt nur auf eigene Kosten Schadstoff-Messungen veranlassen. „Es wäre gut, diese Werte zu haben“, unterstrich noch einmal Rechtsanwalt Reitberger. „Kann man denn die Lastkraftwagen nicht verpflichten, wie im Inntal bei Tiroler Blockabfertigungen auf der Autobahn zu bleiben“, fragte Beate Full (SPD). Karlsfeld könne das gleiche Recht wie München mit seinem Lkw-Durchfahrtsverbot beanspruchen, bemerkte Reitberger ergänzend. Allerdings habe das bei München auch lange gedauert, bis das genehmigt war. Doch am Erfolg zweifelte Verkehrsreferent Wanka: „Die Autobahndirektion zeigt null Bereitschaft für ein Lkw-Durchfahrverbot. Denn Abhilfe haben die keine.“ Vielleicht sei es zielführender, auf Lärm statt auf Schadstoffe abzuzielen, meinte Michael Fritsch (Bündnis 90 / Die Grünen). Reinhard-Dietmar Sponder