Hirmerei ohne Parkplätze: Karlsfelder Gemeinderat ist „entsetzt von dieser Planung“

Das Baugebiet in unmittelbarer Nähe des Karlsfelder Bahnhofs: Hier entsteht die 1,6 Hektar große Hirmerei. © Quelle: Hirmer

Der Karlsfelder Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit dem Thema Hirmerei beschäftigt. Die Räte kritisierten das Münchner Projekt scharf. Grund: Weil es dort keine Parkplätze geben soll, befürchten die Karlsfelder, dass die Hirmerei-Bewohner nun in ihrer Gemeinde parken werden.

Karlsfeld – Die Hirmerei ist ein Projekt für ein neues Quartier, das in der Eversbuschstraße auf dem Grund der Landeshauptstadt München, aber nur ein Steinwurf entfernt vom Karlsfelder Gemeindegebiet entstehen soll. Die Karlsfelder beschäftigten sich bereits 2021 zweimal mit dem Thema. In diesem neuen Quartier soll ein drei- bis sechsgeschossiger Komplex mit 233 Wohneinheiten, einer Kindertagesstätte, drei Innenhöfen und ein Café entstehen.

Bernd Willer vom Planungsreferat München und Robert Adam vom neuen Münchner Mobilitätsreferat waren nach Karlsfeld gekommen, um über das Projekt zu sprechen. Denn die Gemeinde Karlsfeld kann zur Planung Stellung nehmen. 2024 sollen dann auch die Karlsfelder Bürger zu Wort kommen dürfen.

Scharfe Kritik am Stellplatzschlüssel

Bürgermeister Stefan Kolbe hält nichts von dem Projekt: „Ich bin schlichtweg entsetzt von dieser Planung!“ Vor allem die geplante Stellplatzsatzung bereitet ihm Sorgen. Die Stadt München plant mit einem Schlüssel von 0,62 also weniger als einen Stellplatz pro Wohneinheit. Ziel laut den beiden Münchner Planern: Die künftigen Bewohner „sollen sich kein Auto anschaffen. Und wenn doch, dann möglichst nur eines“. Geplant seien stattdessen Lastenräder- und Car-Sharing-Angebote.

Bei den Ausführungen von Willer und Adam ging eine Mischung zwischen Raunen und Lachen durch den Sitzungssaal. „Sie können doch die Stadt nicht mit dem Outback vergleichen“, kritisierte Kolbe. Planer Bernd Willer hielt dagegen: „Wir gehen von der Verkehrswende aus, das heißt, dass sich nicht jeder ein Auto kauft.“ Kolbe wiederum konterte: „Die Realität ist eine andere!“

Er sprach die Vermutung aus, dass viele, die in dem Komplex – bei dem keine Tiefgarage eingeplant ist – leben werden und ein Auto haben, dann in Karlsfeld in der Birkenstraße parken werden. Das befürchtet auch Verkehrsreferent Bernd Wanka (CSU). „Ich lebe seit über 50 Jahren in Karlsfeld, der Stellplatzschlüssel ist definitiv zu wenig“, so Wanka.

Die S-Bahnlinie sei „hochgradig störanfällig“, erläuterte Wanka den Planern weiter. Da stiegen viele notgedrungen aufs Auto um, so der Gemeinderat. Der zweite Bürgermeister Stefan Handl (CSU) wurde deutlich: „Ich halte wenig von Umerziehung mit der Brechstange.“ Bernd Willer meinte, man wolle die Leute „ermutigen, kein zweites oder drittes Auto zu kaufen.“ Auf die Frage Wankas, was passiere, wenn die neuen Anwohner die Hoffnung der Planungsbehörden nicht erfüllten, bekam er keine konkrete Antwort. „Wir werden uns wehren“, so Wanka daraufhin.

Bürgermeister Kolbe will die Münchner Planung nicht einfach so hinnehmen: „Ihr Konzept wird uns belasten.“ Der Investor spare sich die Kosten für die Tiefgarage, und Karlsfeld werde zugeparkt, befürchtet Kolbe.

Lediglich Grünen-Gemeinderat Michael Fritsch schlug sich auf die Seite der Münchner. „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten.“ Das Auto sei nicht mehr das Verkehrsmittel der Wahl, man müsse über Alternativen nachdenken.

Kritik an der Planung für die Kinderbetreuung

Kritik mussten die Planer auch für ihre Vorgehensweise in Sachen Schule und Kindertagesstätte hinnehmen. Die beiden sprachen in der Gemeinderatssitzung davon, dass die Stadt München davon ausgehe, dass die neue Karlsfelder Verbandsgrundschule die Münchner Kinder aus dem geplanten Komplex an der Eversbuschstraße aufnehmen werde. Daraufhin erteilten Bürgermeister Stefan Kolbe und Gemeinderätin Ursula Weber (CSU), zugleich Rektorin der Verbandsgrundschule, eine klare Absage: „Wir haben jetzt schon keine Kapazitäten mehr in der neuen Schule“, betonte Weber.

Auch die geplante Kindertagesstätte, die 20 Krippen- und 45 Kindergartenkindern Platz bieten soll, erachtete das Karlsfelder Gremium als nicht ausreichend bei 233 geplanten Wohneinheiten. Dort versprachen die im Sitzungssaal anwesenden Architekten Nachbesserungen.

Neuer Komplex passt nicht ins Umgebungsbild

Ursula Weber kritisierte zudem, dass der neue Komplex „nicht in die Umgebung“ passen würde. Denn da befänden sich nur Einfamilien-und Doppelhäuser. „Meine Siedlungen haben sich noch nie eingefügt“, konterte Planer Bernd Willer.

Der Gemeinderat beschloss, bei der Stellungnahme von 2021 gegen das Projekt zu bleiben. In dem Beschluss war erwähnt, dass der Gemeinderat die Verkehrssituation rund um das geplante Bauvorhaben kritisch sieht. Der Stellplatzschlüssel soll wie gefordert 1,5 pro Wohneinheit betragen.

Die Gemeinde fordert zudem, dass ein Kreisverkehr samt Bypass am Knotenpunkt Eversbuschstraße/Otto-Hahn-Straße zu installieren ist. Die Hochbaumaßnahmen sollten mit dem Zeitplan der Sanierung des Allacher Tunnels abgestimmt werden, um eine „komplette Überlastung des Verkehrsnetzes in Karlsfeld“ zu verhindern.

Das Gremium lehnte zudem den angestrebten Bau eines P+R-Parklatzes am S-Bahnhof ab. Simone Wester

