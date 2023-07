Außerschulische Nutzung verboten: Grundschulgelände an der Krenmoosstraße sorgt weiter für Kontroverse

„Außerschulische Nutzung verboten“: Ein Zaun verhindert Vandalismus und Verschmutzung auf dem Außengelände der neuen Grundschule. Grüne und SPD fordern die Öffnung des Geländes für die außerschulische Nutzung. © HAB

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Karlsfeld wurde das Thema „außerschulische Nutzung des Außengeländes der neuen Grundschule an der Krenmoosstraße“ erneut heiß diskutiert. Stefan Handl, zweiter Bürgermeister der Gemeinde, stellte denn auch die Frage in den Raum: „Wie lange wollen wir noch darüber diskutieren?“

Karlsfeld – Umstritten war die öffentliche Zugänglichkeit des Platzes, die wegen Vandalismus und Verschmutzung zunächst eingeschränkt worden war (wir berichteten mehrfach). „Es hat Vandalismus und Verschmutzungen gegeben, das ist Fakt“, betonte auch Ausschussmitglied und Gemeinderat Stefan Theil. Und das nicht zum ersten Mal. Er habe sich als Familienvater selbst ein Bild gemacht und auch aus Gesprächen mit anderen Eltern davon erfahren.

Die Schulleiterin der Verbandsgrundschule Karlsfeld, Ursula Weber, bestätigte die Vorfälle und berichtete, dass montags immer eine Klasse „eine Stunde lang“ aufräumen müsse, bis das Gelände wieder zugänglich sei. Sie appellierte an die Ausschussmitglieder, das Gelände sauber und für die Schüler sicher zu halten. Die rechtlichen Grundlagen erlaubten zudem keine außerschulische Nutzung, wie Bauamtsleiter Günter Enders bekräftigte. Auch das Gemeindeoberhaupt betonte erneut, dass es sich bei dem Gelände um eine Schule, nicht um einen Spielplatz handle, und wies auf die finanziellen Herausforderungen hin. Das Gelände nun wieder zu öffnen, wie es etwa die Grünen und die SPD wollen, sei mit hohen Kosten verbunden. Geld, das die Gemeinde aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht habe. Denn bei offenem Zaun und außerschulischer Nutzung brauche man einen Sicherheitsdienst, so Kolbe.

Und um das Gelände öffnen zu können, müsse auch der Bebauungsplan geändert werden, so Kolbe, das habe ein Rechtsexperte bereits im Bauausschuss erläutert. Doch schon damals wollte Grünen-Fraktionssprecherin Heike Miebach das nicht so stehen lassen und forderte eine Prüfung, wie die Öffnung des Geländes für Kinder möglich sei. „Ich habe mit vielen Eltern gesprochen, es liegt nicht so viel Müll herum, wie immer behauptet wird“, berichtete Miebach im Ausschuss. Sie will den Platz vor der Grundschule „analog zu Spielplätzen öffnen“. Und zwar ohne Sicherheitsdienst. Auch das Tor am Zaun solle nachts nicht geschlossen werden, man solle es einfach „ausprobieren“, so die Fraktionssprecherin der Grünen. Wenn das nicht funktioniere, könne ja der Hausmeister gebeten werden, das Tor abends zu schließen, so Miebach weiter. Auch Beate Full von der SPD würde es gerne versuchen.

„Was wir uns wünschen und was Fakt ist, sind zwei verschiedene Dinge“, entgegnete Anton Flügel von den Freien Wählern. Laut Bebauungsplan handele es sich nicht um einen Spielplatz, sondern um eine Schule, wiederholte Flügel. Dafür erhielt Flügel Applaus von der CSU-Fraktion. Doch Heike Miebach beharrte darauf, dass eine „Freigabe für Kinder möglich“ sei. Zweiter Bürgermeister Handl und Gemeinderat Theil schlugen dagegen vor, das Geld, das eine Bebauungsplanänderung und ein Sicherheitsdienst kosten würden, in die Verbesserung der bestehenden Spielplätze zu investieren.

Eigentlich sollte bereits in dieser Ausschusssitzung über das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Bürgermeister Kolbe vertagte die Entscheidung jedoch, nachdem sich einige Ausschussmitglieder, darunter SPD-Fraktionschef Franz Trinkl, Adrian Heim vom Bündnis für Karlsfeld und auch Heike Miebach von den Grünen, nicht ausreichend informiert fühlten, um eine Entscheidung treffen zu können, wie sie sagten. Das Thema wird nun voraussichtlich im September erneut auf der Tagesordnung stehen. Simone Wester

