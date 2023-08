Damit Kinder in Karlsfeld schwimmen lernen

Von: Verena Möckl

Nicht nur planschen und paddeln: In Karlsfeld gibt es seit der Schließung des Hallenbads Ideen, wie der Karlsfelder See auch für Schwimmkurse genutzt werden könnte. © hab

Seit dem Wegfall des Karlsfelder Hallenbads stellt sich die Frage, wo Kinder in der Gemeinde schwimmen lernen können. Karin Boger hat eine Idee: ein Strandbad am Karlsfelder See. Warum eine Umsetzung schwierig ist und es doch noch Hoffnung gibt.

Karlsfeld – Ein halbes Jahr ist es her, dass der Karlsfelder Gemeinderat beschlossen hat, das Hallenbad aufzugeben. Wie berichtet, kann sich die Gemeinde weder die dringend notwendige Sanierung der Schwimmhalle, noch deren Betrieb leisten.

Auch für Karin Boger ist der Wegfall des Hallenbads hart. Die 83-Jährige hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Hallenbad: Sie gründete vor mehr als 50 Jahren die Schwimmabteilung beim TSV, brachte seither 2500 Kindern und Erwachsenen das Schwimmen bei. Ein Großteil ihres Lebens spielte sich in der Schwimmhalle ab.

Nach endgültiger Schließung des Hallenbads: Idee eines Strandbads am Karlsfelder See

Ich liebe Kinder. Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit.

Mit dem Ende des Hallenbads habe sie sich mittlerweile abgefunden, sagt sie. Womit sie sich allerdings nicht abfinden kann: dass es in Karlsfeld keinen Ort mehr gibt, wo Kinder schwimmen lernen können. „Ich liebe Kinder. Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit.“

Karin Boger hat eine Idee: eine Art „Strandbad im Karlsfelder See“. Sie stelle sich ein Areal auf der Ostseite des Sees auf etwa 50 mal 50 Metern vor – mit einem ebenen Boden bei einer Wassertiefe von etwa 0,80 bis 1,25 Metern sowie einer deutlichen Abgrenzung, um eine Bewachung zu organisieren, schrieb sie in einem entsprechenden Antrag.

„Nichtschwimmer und Nichtschwimmerinnen könnten dort gefahrlos üben, und Kindern könnten bei schönem Sommerwetter Schwimmkurse angeboten werden.“ Den Antrag reichte Karin Boger bereits im Januar dieses Jahres bei der Gemeinde ein, als sich das Ende des Karlsfelder Hallenbades abzeichnete.

Strandbad am Karlsfelder See: Warum eine Umsetzung schwierig ist

Bürgermeister Stefan Kolbe zeigte sich offen für die Idee. „Ich kann das Anliegen von Frau Boger verstehen“, teilte er auf Nachfrage mit. Die Gemeinde könne sich ein solches Vorhaben jedoch nicht leisten. Einen Bereich am Karlsfelder See für ein Strandbad abzusperren sei noch dazu schwierig, so Kolbe.

Auch Christian Mohr, Geschäftsführer des Erholungsflächenvereins, ist skeptisch. „Ich finde die Idee schön, aber rational betrachtet können wir das als Verein nicht unterstützen.“ Denn ein künstlich angelegter Schwimmbereich im Karlsfelder See ist nicht mit dem Zweck des Vereins vereinbar. Und der ist laut Satzung, Naturschutz und Landschaftspflege zu fördern. „Wir wollen den natürlichen Charakter des Sees erhalten“, betont Mohr.

Eine gewerbliche Nutzung des Sees sei darüber hinaus verboten. „Wir müssten einen Träger finden, der das Bad kostenlos betreibt“, gibt Mohr zu bedenken.

TSV Schwimmabteilung offen gegenüber Idee

Martin Nowak, Leiter der Schwimmabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld, ist einem Schwimmbecken im See nicht abgeneigt. „Wir sind jeder Idee gegenüber offen, wenn die Chance besteht, dass wir Kindern Schwimmen beibringen können.“ Ein solches Unterfangen sei allerdings nur gemeinsam mit dem TSV-Hauptverein zu stemmen.

Wir sollten jede Möglichkeit nutzen, die der Ort bietet.

Rüdiger Meyer, Präsident des TSV Eintracht, hatte sich mit einer ähnlichen Idee bereits an die Gemeinde gewandt – und ebenfalls eine Absage kassiert. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Der TSV kann sich den Betrieb nicht leisten.

Dennoch hat der TSV-Präsident die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. „Wir sollten jede Möglichkeit nutzen, die der Ort bietet“, so Meyer. Wie sieht es also mit dem anderen Karlsfelder Badesee aus? Dem Waldschwaigsee.

Waldschwaigsee als möglicher Standort für ein Strandbad in Karlsfeld

Hermann Bendl ist skeptisch. Er ist Vorsitzender der Karlsfelder Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und hat eine Wachstation am Waldschwaigsee.

Wenn wir in Mexiko oder am Äquator leben würden, dann wäre das kein Thema, aber wir haben Winter.

Ein Strandbad müsste bewacht werden. „Dazu bräuchten wir die doppelte Mannschaft. Das ist eine Herausforderung“, sagt Bendl, und er hat noch weitere Bedenken: „Wenn wir in Mexiko oder am Äquator leben würden, dann wäre das kein Thema, aber wir haben Winter.“ Es sei schwierig, in einem See Schwimmen zu lernen, wenn man kein durchgehendes Training ermöglichen kann, so Bendl. Das lohne sich nicht.

Martin Nowak, dem Leiter der Schwimmabteilung, sei klar, dass ein solches Strandbad im See nur im Sommer genutzt werden kann. „Das ist aber immer noch besser, als gar nichts zu haben.“

TSV-Präsident Rüdiger Meyer teilte der Heimatzeitung mit, dass er nach der Sommerpause an den Bürgermeister herantreten und ihn bitten wolle, den Waldschwaigsee trotz aller Bedenken als Standort für ein solches Strandbad zu prüfen. Meyer: „Das wäre ganz toll, wenn man so etwas in Karlsfeld schaffen könnte.“

Karlsfelder haben ihr Hallenbad verloren Für die Schwimmabteilung des TSV, die BRK Wasserwacht und die Deutsche Lebensrettergesellschaft war die Grundsatzentscheidung über das Karlsfelder Hallenbad ein Schlag ins Gesicht. Viele Karlsfelder wollen das Ende ihres Hallenbads nicht hinnehmen. Zuletzt initiierten die Karlsfelderinnen Martina Grob und Stefanie Eisenried eine Petition im Internet, um das Hallenbad doch noch zu retten. Ihr Anliegen: die Schließung des Bades soll auf zwei bis drei Jahre aufgeschoben werden. Wie berichtet kamen zwar 2400 Unterschriften zusammen, doch wirklich Hoffnung gebe es nicht, wie Landrat Stefan Löwl bei der Übergabe der Unterschriftenliste betonte.