Weitere Bushaltestellen werden barrierefrei

Die Haltestelle an der Kirche St. Anna in der Krenmoosstraße wird bereits ab Montag umgebaut. © hab

Die Gemeinde Karlsfeld setzt den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen fort. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, werden in den nächsten Tagen und Wochen die Haltestellen an der Kirche St. Anna in der Krenmoosstraße und die Haltestelle an der Korneliuskirche an der Allacher Straße behindertengerecht ausgebaut.

Karlsfeld – Beide Haltestellen liegen an stark befahrenen Straßen. Deshalb werden die Arbeiten zumindest in großen Teilen während der Ferien ausgeführt.

Als Erste ist die Haltestelle in der Krenmoosstraße an der Reihe. Die Umbauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 23. Mai, und dauern voraussichtlich bis zum 24. Juni. Die Haltestelle an der Allacher Straße wird in den Sommerferien umgebaut. Im Zuge der Arbeiten werden auch angrenzende Verkehrsflächen saniert.

Während der Arbeiten kommt es für den Verkehr zu Einschränkungen, mitunter sind Sperrungen notwendig. Buslinien werden gegebenenfalls umgeleitet. Mitteilungen dazu gibt es über die MVV-Fahrgastinformationen.

Anwohnern ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken weiterhin möglich, wenngleich in einigen Fällen vorübergehend eingeschränkt. Betroffene erhalten von der Baufirma rechtzeitig Informationen zu temporären Einschränkungen oder Sperrungen.

Über 70 Bushaltestellen gibt es in der Gemeinde Karlsfeld. 2014 entschloss sich der Gemeinderat, dass alle Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden sollen – sukzessive.

Barrierefrei bedeutet bei Haltestellen zunächst, dass das Bordsteinniveau angehoben werden muss, damit Bordsteinkante und Buszustieg in etwa die gleiche Höhe haben. Außerdem werden spezielle Bordsteine verwendet, die farblich vom Gehsteig abgesetzt sind und eine strukturierte Oberfläche aufweisen, damit sich blinde und sehbehinderte Menschen mithilfe ihres Langstocks leichter orientieren können. dn

