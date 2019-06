Karlsfeld: Handybenutzer fährt mit seinem Auto Fußgängerin an

Ein Autofahrer, der gerade mit seinem Handy beschäftigt war, hat in Karlsfeld eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer.

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines hellblauen Kleinwagens in der Blütenstraße in Karlsfeld auf Höhe der Hauses Nummer 5 eine 44-jährige Karlsfelderin an, die ihr Fahrrad am Fahrbahnrand schob und gerade aufsteigen wollte.

Die Frau stürzte und verletzte sich bei dem Aufprall mittelschwer am Fuß. Die Verletzungen mussten in der Dachauer Klinik behandelt werden.

Die Geschädigte konnte nur noch wahrnehmen, dass der Autofahrer ein Handy in der Hand hielt und dass er mit seinem Wagen von der Unfallstelle flüchtete.

Sachdienliche Hinweise erbittet nun die Polizei in Dachau unter Telefon 5610. dn