Karlsfelder Heimatmuseum schwelgt in Erinnerungen

Neue Sonderausstellung eröffnet: Runde „Geburtstage“ und zehn Jahre Städtepartnerschaft

Karlsfeld – Runde Geburtstage muss man feiern, wie sie fallen, vor allem, wenn sie international sind. Die Städte-Partnerschaft zwischen Muro Lucano und Karlsfeld wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Was alles geschehen ist in dieser Zeit, das zeigt die neueste Sonderausstellung des Heimatmuseums und schwelgt in „Erinnerungen an...“

Wie das so ist bei Geburtstagen, nimmt man das Fotoalbum in die Hand, stöbert in alten Briefen oder schaut sich die gerahmten Fotos von den inzwischen würdigen Geburtshelfern an. Oder die Original-Urkunde vom 1. Juli 2011.

Aber die Anfänge dieser Beziehung gehen schon auf die Sechziger Jahre zurück. „Ein Karlsfeld ohne Italiener gibt es einfach nicht“, hatte einmal Bürgermeister Stefan Kolbe über die Partnerschaft gesagt. Kuratorin Ilsa Oberbauer erinnert daran, wie die Statue des Heiligen Gerardo Maiella in einer Prozession zur Kirche St. Anna getragen wurde. Dort hat sie ihren Platz seit 2008. Der Heilige lebte von 1726 bis 1755 und ist der Schutzpatron von Muro Lucano. Im Deutschen wird er auch „Bruder Gerhard Majella“ genannt.

+ Zeichen der Verbundenheit: das gemeinsame Wappen von Muro Lucano und Karlsfeld. © ep

Erinnerungen beginnen oft mit: Weißt Du noch…? Weißt Du noch, wie das Hallenbad eröffnet wurde? Und wie der erste Spatenstich für das Erholungsgelände gestochen wurde? Und wie der Waldschwaigsee ausgebaggert wurde? Das alles war 1971 – vor 50 Jahren.

Ilsa Oberbauer fasst diese Geschichten kurz und bündig zusammen: „Karlsfeld geht schwimmen – egal ob drinnen oder draußen“. Das kann man nacherleben anhand der Fotos und Exponate. Aber auch die Gründungen des Karlsfelder Fischereivereins, des Vogelschutz- und Zuchtvereins und des Tennis-Clubs am See 1981 finden ihren Erinnerungs-Platz.

Viele feine Dinge zu entdecken

Besonders liebevoll haben die Kuratorin, Horst Rubröder und das ganze Team des Museums eine Nische des Gedenkens für Richard Maurer arrangiert. Der heute 86-Jährige kam als ein „Werbasser Donauschwabe“ nach dem Krieg nach Karlsfeld und wanderte 1955 nach Arizona aus. „Der Karlsfelder in Amerika“ muss das Heimatmuseum wirklich sehr schätzen (und umgekehrt). Er malt die Natur in seiner Umgebung und schickt die Zeichnungen an „seinen“ Verein, auch mal ein Nest von einem Kolibri. Jüngste Lieferung: eine Holzwurzel, die ihn stark an Nessie alias Emil das Krokodil vom Karlsfelder See erinnerte. „Das war wunderbar sorgfältig verpackt“, sagt Ilsa Oberbauer. Und hat schließlich den Absender 21,50 Dollar Porto gekostet.

Es sind die feinen, leisen Dinge zu entdecken, für die man sich Zeit nehmen darf. Aber auch Hingucker gibt es, wie ein imposantes Exemplar von einem Hecht, das man bewusst nicht aufgehängt, sondern niedriger platziert hat, damit die Kinder ihm richtig ins Maul schauen können. Beeindruckend sind die historischen Kutschen des im vergangenen Jahr verstorbenen Georg Stein, die zum ersten Mal in diesem Umfang zu sehen sind. Vor allem die „Sissy-Kutsche“ dürfte bei Kindern (und manchen Müttern) einige Aufmerksamkeit hervorrufen.

Die Ausstellung immer am 1. und 3. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet, soweit dies die Inzidenzen zulassen. Der Besuch ist möglich unter den bekannten Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Eine Anmeldung ist erforderlich: telefonisch unter 0 81 31/9 13 80, per Mail an info@heimatmuseum-karlsfeld.de oder einfach per Zettel in den Briefkasten an der Gartenstraße 6.

ep