Leinen los! Karlsfeld bekommt eine Hundespielwiese

Von: Verena Möckl

Teilen

In Karlsfeld an der Hochstraße sollen Vierbeiner bald eine freie Fläche zum Toben bekommen. © dpa

Gute Nachricht für Karlsfelder Hundehalter: Eine Hundespielwiese an Hochstraße soll auf Probe von April bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Kampfhunde der Kategorie 1 sind aber verboten!

Karlsfeld – Bislang war es für Hundebesitzer ein äußerst mühsames Unterfangen, einen Ort in Karlsfeld zu finden, wo ihre Vierbeiner bedenkenlos frei herumfetzen können. Am Karlsfelder See herrscht Leinenpflicht – ebenso im Schwarzhölzl. Doch es gibt gute Neuigkeiten für die Hunde in der Gemeinde Karlsfeld. Bello, Balu und Co. können ab April auf einer 2000 Quadratmeter großen Wiese herumtollen, spielen und andere Fellnasen beschnüffeln. Kampfhunde müssen allerdings draußen bleiben.

Das hat der Karlsfelder Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Standort für den Hundespielplatz: die Wiese östlich der Hochstraße, auf der zu Siedlerfestzeiten einst die Ponys untergebracht wurden (siehe Grafik).

Das „Pilotprojekt“, wie es die Gemeinderäte nannten, soll bis Ende des Jahres laufen. Die Vorkehrungen, die getroffen werden müssen, halten sich laut Verwaltung im Rahmen: Die Hütte wird abgerissen, der ein oder andere Baum gefällt, eine Hundetoilette aufgestellt und eine Sitzbank für Herrchen und Frauchen errichtet.

Die Zaun-Frage muss noch geklärt werden

Doch dann ist da noch die Sache mit dem Zaun. Dieser besteht momentan aus „ein paar Holzpflöcken und Maschen, die so groß sind, dass kleine Hunde durchschlüpfen können“, wie Stefan Grimm, Umweltexperte der Gemeinde Karlsfeld, im Ausschuss berichtete.

Grimm stellte drei Optionen vor. Erstens den Weidezaun erneuern. Gesamtkosten für die Hundespielwiese: 2500 Euro. Zweitens: den Weidezaun für insgesamt 20 000 Euro durch einen Maschendrahtzaun ersetzen. Drittens den Weidezaun ersetzen und den Zaun an der Hochstraße gleich erneuern. Gesamtkosten: 24 500 Euro für einen Maschendrahtzaun, 47 000 Euro für einen Doppelstabgitterzaun. Alle Ausschussmitglieder waren sich sofort einig: Hundewiese ja, aber mit dem geringsten finanziellen Aufwand!

„Vielleicht gründen Hundeliebhaber einen Verein und kümmern sich um die Finanzierung“, meinte Stefan Theil (CSU). Venera Sansone (SPD) brachte die Idee ins Spiel, den Hundespielplatz über Crowd-Funding zu finanzieren. So wie es auch beim Spiel-Mobil funktionierte. Adrian Heim (Bündnis) betonte, dass Spenden erst eingesammelt werden sollten, wenn die Probephase der Hundespielwiese Ende des Jahres vorbei ist und sich abzeichnet, ob der Hundespielplatz überhaupt eine Zukunft hat.

Bellen nicht erlaubt! Laut einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln dürfen Hunde nicht im Zeitraum von 22 und 6 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr bellen. Außerdem dürfen Hunde „täglich nicht länger als 30 Minuten bellen und nicht länger als zehn Minuten am Stück“, zitierte Stefan Grimm aus dem Gerichtsurteil. Für die Karlsfelder Hundewiese wird es daher Öffnungszeiten geben, damit es zu keinen Problemen wegen Ruhestörung kommt. Kontrollieren soll das stichprobenartig die zukünftige Sicherheitswacht.