Bücher und Bier – das passt zusammen

Das Bestellangebot von Buchhändlerin Gabriele Grim der Buchhandlung Blätterwerk in Karlsfeld kam bestens an.

Karlsfeld –„Grandios“. Das ist das erste Wort, was Buchhändlerin Gabriele Grim einfällt zur Frage, wie denn ihre Bestellaktion angekommen ist. Seit Montag, 30. März, gibt es nach der Verordnung zur Schließung von Einzelhandelsgeschäften bei ihr im „Blätterwerk“ die Möglichkeit, dennoch an ein Buch – oder auch zwei – zu kommen. Die Kunden können telefonisch oder per E-Mail bestellen und die Bücher dann beim gegenüberliegenden Getränkemarkt Kopp abholen.

Das wurde nach Auskunft von Gabriele Grim sofort auch reichlich genutzt: „Die Mails kamen in Mengen, wir waren total überrascht.“ Und am Anfang waren sie und ihre zwei Mitarbeiterinnen auch etwas überfordert: „Wir haben wirklich gerödelt.“ Nach einer Woche hat sich aber alles eingespielt. Buch und Mensch finden wieder zueinander – über das Bier.

„Das Geniale ist, dass der Getränkemarkt Kopp so toll mitmacht.“ Sie hatte vorher von einigen Kunden das Angebot, dass sie bestellte Bücher mit dem Fahrrad auszutragen wollten. Aber das wäre sehr kompliziert und unsicher gewesen. „Wir sagen ein großes, dickes Dankeschön an die Leute von Kopp.“

Geschäftsführer Markus Vater meint dazu: „Das war doch ganz natürlich, man hilft sich gegenseitig. Wann denn sonst, wenn nicht jetzt?“ Ob auch was gekauft wurde im Laden? „Der eine oder andere mal eine Flasche Limo oder ein Wasser.“ Die Kunden wollten halt nicht nur ihre Büchertüte nehmen und gleich wieder raus gehen. „Aber einige haben durch diese Aktion überhaupt erst registriert, dass es hier im Zentrum einen Getränkemarkt gibt.“

Ab dem 27. April ist die Buchhandlung wieder ganz normal geöffnet. Auf jeden Fall hat diese Krise zu einer Solidarisierung geführt, die Gabriele Grim „total rührend“ findet. Beinahe jede zweite Bestell-Mail enthielt auch ermutigende Zeilen wie: „Haltet durch“ oder „Wir halten zu Euch“. Und das haben sie ja nun auch alle miteinander getan.

Elfriede Peil