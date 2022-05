Neue Infobroschüre: Wenn man mal muss...

Teilen

Die Broschüre des Seniorenbeirats liegt ab sofort in Karlsfeld aus. © tol

Der Seniorenbeirat Karlsfeld hat einen Wegweiser zu öffentlichen Toiletten vorgestellt. Die Kosten übernahmen Gemeinde und Sponsoren.

Karlsfeld – In Karlsfeld war’s vor ein paar Jahren mal großes Thema: Im Einkaufszentrum Karlsfelder Meile gibt es keine Toilette für Kunden. Doch auch sonst kann außerhalb der eigenen Wohnung plötzlich ein „dringendes Bedürfnis“ auftreten. Abhilfe schaffen möchte hier der Seniorenbeirat Karlsfeld mit seiner Aktion „Hier kann man, wenn man (plötzlich) muss“.

Dazu hat der Seniorenbeirat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen „Wegweiser zu öffentlich zugänglichen Toiletten in Karlsfeld“ in Form eines informativen Faltblattes vorgestellt. Siegfried Weber, seit 2019 Mitglied des Seniorenbeirats, erläuterte dabei die Hintergründe des Projekts.

Erster Schritt war eine Bestandsaufnahme: Wo in Karlsfeld gibt es schon öffentliche Toiletten? Ergänzend dazu wurden weitere geeignete Standorte ins Auge gefasst, um in den üblicherweise stärker frequentierten Gemeindebereichen eine gute Abdeckung mit allgemein zugänglichen Toiletten zu ermöglichen. Die Betreiber von Geschäften und privaten sowie kommunalen Einrichtungen wurden hinsichtlich ihrer Bereitschaft befragt, die hauseigene Toilette grundsätzlich auch einer „bedürftigen“ Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Dies sei jedoch längst nicht immer auf Akzeptanz gestoßen, teilte Weber den Gemeinderäten mit.

Am Ende ist es dem Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer der Gemeinde, Peter Freis, aber doch gelungen, eine informative Broschüre zu entwickeln, aus der die Standorte von Kunden- und öffentlichen Toiletten in Karlsfeld, die während der jeweiligen Öffnungszeiten allgemein und kostenlos benutzt werden können, gut erkennbar markiert sind. Die Druckkosten des Faltblattes wurden von Sponsoren und der Gemeinde Karlsfeld übernommen. Erhältlich ist es im Rathaus, diversen Karlsfelder Geschäften sowie digital auf der Internetseite der Gemeinde demnächst auch als Download. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.