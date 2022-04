Neuer Karlsfelder Jugendrat legt los

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Arbeitssitzung im Jugendhaus an der Jahnstraße: die Karlsfelder Jugendräte David-Benjamin Kogan, Jakob Kaupp, Lorenz Stabl, Jakob Reisky, Tobias Janson, Annalena Addis, Sana Tawaf, Vorsitzender Jiyan Göcer und Rebecca Lang (v.l.). Nicht abgebildet sind Alina Engel, Luna-Marie Stommel und Felix Rupprecht. Treffpunkte für die Jugend schaffen © Jugendrat Karlsfeld

Der neue Karlsfelder Jugendrat hat seine Arbeit aufgenommen. Die jungen Leute haben sich viel vorgenommen!

Karlsfeld – Der im vergangenen Dezember gewählte neue Karlsfelder Jugendrat hat seine Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung im Jugendhaus an der Jahnstraße wurde Jiyan Göcer zum Vorsitzenden gewählt. Der 18-Jährige absolviert derzeit seinen Bundesfreiwilligendienst beim Kreisjugendring Dachau. Stellvertretender Vorsitzender ist David-Benjamin Kogan. Zur Schatzmeisterin wurde Sana Tawaf gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Annalena Addis.

In der Sitzung wurden zudem einige Aufgaben verteilt. Um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern sich Rebecca Lang und Alina Engel. Das Protokoll führen Tobias Janson und Jakob Reisky und um die Website sowie die Sozialen Medien Jakob Kaupp und Lorenz Stabl. In den Jugendrat wurden außerdem Luna-Marie Stommel und Felix Rupprecht gewählt.

Der Jugendrat gilt als offizielle Vertretung der Karlsfelder Kinder und Jugendlichen gegenüber Gemeinde und Gemeinderat. Er bekommt ei-nen eigenen Etat: 3200 Euro für Projektarbeit und jährlich 200 Euro für die laufende Verwaltung. Der Rat tagt im Jugendhaus an der Jahnstraße oder im Rathaus.

Zunächst gelte es vor allem, Präsenz zu zeigen, sich im Ort bekannt zu machen, betont der Vorsitzende Jiyan Göcer. So haben die Mitglieder des Jugendrats schon an der Ramadama-Aktion „Sauberes Karlsfeld“ teilgenommen. Beim Maifest am 1. Mai wollen sie sich ebenso zeigen wie bei einem von der Gemeinde organisierten Aktionstag zur Mediennutzung am 21. Mai.

Ein offizielles Programm sei noch nicht erarbeitet, so Göcer. Aber Ziele gibt schon. „Wir wollen Treffpunkte für Jugendliche schaffen, wo die Jugendlichen auch mal ein bisschen lauter werden können. So etwas gibt es in Karlsfeld zu wenig.“ Der Jugendrat könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass die Sportflächen des TSV Eintracht an der Jahnstraße öffentlich zugänglich gemacht werden. Dafür will er sich laut Göcer einsetzen. Hinzu sollen eigene Aktionen kommen. So will der Jugendrat zum Beispiel Bücherzelle im Gemeindegebiet aufstellen.

Frühere Jugendräte hatten schnell keine Lust mehr

Die Erfahrungen mit Jugendräten und dem Engagement Jugendlicher überhaupt sind nicht so gut in der Gemeinde Karlsfeld. 2011 wurde in Karlsfeld zuletzt ein Jugendrat gewählt. Doch die Sache schlief danach rasch ein. In den Folgejahren beschritt man in Karlsfeld deshalb andere Wege: Jugendliche sollten weitgehend in Eigenregie Projekte planen und umsetzen. Doch auch hier ging das Engagement nach anfänglicher Euphorie am Ende gegen null.

Venera Sansone, SPD-Gemeinderätin und Jugendreferentin in Karlsfeld, ist jedoch zuversichtlich, dass es diesmal besser laufen wird. Denn der neue Jugendrat entstand aus einer Initiative von Jugendlichen. Schon vor der Wahl im Dezember entwickelten diese Jugendlichen eine Satzung für den Jugendrat. Ein Logo wurde entworfen und ein Instagram-Auftritt vorbereitet. Mittlerweile gibt es auch eine eigene Internetseite (https://jgdr-kfd.de).

Auch Jiyan Göcer weiß, dass der letzte Jugendrat mehr oder weniger geräuschlos verschwand. Eine solche Entwicklung wollen er und seine elf Mitstreiter unbedingt verhindern. Göcer versprach eine „gewisse Ernsthaftigkeit“ in der Arbeit des Jugendrats. Der Jugendratsvorsitzende betont: „Es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir der Jugendrat attraktiv halten, damit er weiterlebt!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.