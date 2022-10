Hundedame Rosi grausam totgebissen

Karlsfeld

Eine Karlsfelder Familie trauert um ihre kleine Hundedame Rosi. Der Vierbeiner wurde von zwei ausgebüxten Kangal-Hunden totgebissen. Deren Besitzer hatte die über 60 Kilo schweren Tiere, so die Polizei, nicht artgerecht gehalten. Die Hunde wurden daher beschlagnahmt und ins Dachauer Tierheim gebracht. Dort hält man sie für „nicht vermittelbar“.

Karlsfeld – Es war wohl nicht ihr erster Ausflug, den zwei Kangal-Hunde – ein zirka 80 Kilo schwerer Rüde und eine rund 60 Kilo schwere Hündin – am 9. Oktober gegen 14 Uhr durch Karlsfeld machten. Anders als bei den früheren Malen, wo sie ihrem Besitzer ausgekommen waren und sich durch den Zaun von dessen Grundstück in die Freiheit gedrückt hatten, kam es diesmal aber zu einem Todesfall.

Rosi hieß die kleine Bichon-Frisé-Dame, die unglücklicherweise an jenem 9. Oktober den Weg der großen Hirtenhunde in der Bayernwerkstraße kreuzte – und die dieses Zusammentreffen nicht überleben sollte. Welcher der zwei großen Kangals Rosi letztlich totbiss, ist laut Polizeisprecher Günther Findl nicht bekannt. Fakt ist, dass die Polizei – in diesem Fall die Hundeführer der zentralen Einsatzdienste (ZED) Fürstenfeldbruck – nun wegen Sachbeschädigung ermitteln.

+ Diese Kangal-Hirtenhunde, rechts der Rüde, links die Hündin, griffen Rosi an und töteten sie. Das Bild zeigt sie im Dachauer Tierheim. © Tierheim Dachau

Rein rechtlich gilt Rosi nämlich als Sache, auch wenn ihre Besitzerin Daniela Alter dies natürlich anders sieht. „Rosi war so ein liebes Tier, sie war mein Seelenhund“, berichtet die 41-jährige Karlsfelderin. Die Fünfjährige sei ein regelrechter „Glücksversprüher“ gewesen, „immer lustig, immer glücklich, sie mochte einfach jeden“. Ihr Tod, sagt die zweifache Mutter, hinterlasse „so eine Leere“! Sie und ihre vierjährigen Zwillingsmädchen, für die Rosi anfangs wie eine „große Schwester“ gewesen sei, würden heute noch jeden Tag aufstehen und hoffen, dass ihre Rosi gleich „um die Ecke kommt und gefüttert werden will“.

Francesco Cataldo vom Karlsfelder Ordnungsamt kann die Trauer der Familie verstehen. Gleichwohl sind es bei ihm weniger Gefühle als vielmehr Paragraphen, die ihn dazu veranlassten, die zwei Kangals nach dem Vorfall sofort zu beschlagnahmen und ins Dachauer Tierheim bringen zu lassen. „Das Grundstück war nicht gesichert, die Tiere waren nicht beaufsichtigt. Da war kein milderes Mittel möglich“, so Cataldo über diese Entscheidung. Für den Besitzer der zwei Kangals bedeute dies: „Der wird seine Hunde nie wieder bekommen.“

Tierheim-Leiterin Silvia Gruber: Hunde sind groß wie „zwei kleine Kälbchen“

Silvia Gruber vom Dachauer Tierheim unterstützt diese Maßnahme. „Die Tiere mussten weggenommen werden“, betont sie – und nennt Rosis Schicksal „wirklich traurig“. Allerdings sieht Gruber auch die andere Seite. Die beiden Kangal-Hunde, die von der Statur her eher „zwei kleine Kälbchen“ seien, hätten „in ihrem Leben sicher nicht viel Schönes erlebt“. Wahrscheinlich seien sie in einem viel zu engen „Verschlag“ gehalten worden, weshalb sie auch immer wieder versucht hätten auszubüxen.

Vom Wesen her seien die zwei „ganz ganz lieb“ – zumindest zu Menschen. Anderen Hunden gegenüber dagegen seien sie „nicht kooperativ“. Diese Tatsache bestätigt auch Polizeisprecher Findl, der berichtet: „Die haben sich ganz leicht einfangen lassen, die waren brav. Sie gingen absolut nicht auf Menschen los.“

Dennoch hält Gruber die zwei Tiere, die zwar keine Geschwister sind, aber dennoch „extrem“ aneinander hängen, für „nicht vermittelbar“. Sie suche daher gerade einen Gnadenhof für den sechsjährigen Rüden und die siebenjährige Hündin.

Finanziell und organisatorisch stellt das Duo das Dachauer Tierheim gerade vor ein „Riesenproblem“, so Gruber. Denn: Da die zwei Kangals nicht verträglich sind mit anderen Hunden, „müssen wir unseren Zwinger umbauen“. Hoffnung, ihre neuen Schützlinge schnell an einen Gnadenhof loszuwerden, hat die Dachauer Tierheim-Chefin dabei nicht: „Wegen Corona ist alles voll.“ Zur Erinnerung: Während der Pandemie hatten sich viele Familien Haustiere zugelegt, die sie nun – da die Einschränkungen vorbei sind – wieder loswerden wollen.

+ An der Unglücksstelle legten Hundemama Daniela Alter und ihre Kinder bemalte Steine, Blumen und sogar einen Kauknochen für Rosi nieder. © Privat

Wieso es zu dem schrecklichen Vorfall kam, wieso die eigentlich als friedlich geltenden Kangal-Hunde sich in der kleinen Rosi verbissen, kann sich Gruber nicht erklären. Dass die beiden, die sich in einem „gesundheitlich sehr schlechten Zustand“ befinden, gezielt auf Angriffe gegen andere Tiere abgerichtet worden sein könnten, will die Tierheim-Leiterin aber nicht ausschließen.

Daniela Alter betont, „keine Wut“ auf die zwei Kangals zu haben. Sie verstehe nur nicht, wie man diese riesigen Tiere so schlecht halten konnte. Dem mittlerweile Ex-Besitzer der Hunde habe sie bereits eine Nachricht geschrieben, erzählt sie. „Ohne Vorwürfe, ohne Fragen“. Sie habe „nur geschrieben, dass wir traurig sind, weil Rosi nicht mehr da ist“. Eine Antwort auf diese Nachricht, geschweige denn eine Entschuldigung, habe sie bis heute nicht erhalten.

