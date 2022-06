Tödlicher Badeunfall: 82-Jähriger aus Altomünster ertrinkt im Karlsfelder See

Von: Stefanie Zipfer

Am Sonntag kam es im Karlsfelder See zu einem tödlichen Badeunfall. Nach stundenlanger Suche meldete der Tauchtrupp der Feuerwehr Unterschleißheim schließlich den Fund des leblosen Schwimmers (Symbolbild). © picture alliance / dpa

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Rettungskräfte einen 82-jährigen Mann aus Altomünster tot aus dem Karlsfelder See geborgen. Der Rentner galt seit Sonntagnachmittag als vermisst, nachdem er nicht vom Schwimmen zurückgekehrt war.

Karlsfeld – Wie Oliver Welter von der Wasserwacht mitteilt, war der 82-Jährige als guter Schwimmer bekannt. Regelmäßig sei er nach Karlsfeld gefahren, um dort zu schwimmen. Auch am Sonntag musste er den See einmal durchquert haben, wie Welter angesichts des Fundorts des Mannes nahe des Westufers und der Lage seiner am Ostufer abgestellten Badesachen erklärt. Die „wahrscheinlichste Unglücksursache“ ist laut Polizei und Welter daher die, dass der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache plötzlich und ohne um Hilfe rufen zu können unterging. In Anbetracht des „Gewusels“, das am Sonntag wegen des hochsommerlichen Wetters im und am See herrschte, „hat die Notlage des Mannes keiner gesehen“, glaubt Welter.

Die Angehörigen des Mannes hatten sich zunächst selbst auf den Weg von Altomünster nach Karlsfeld gemacht, um dort nach dem Rechten beziehungsweise dem 82-Jährigen zu sehen. Nachdem sie sein abgestelltes Auto auf dem Parkplatz des Karlsfelder Sees entdeckten, verständigten sie die Rettungskräfte.

Schon vor einer Woche gab es mehrere Badeunfälle

Durch sofort eingeleitete umfangreiche Suchmaßnahmen – beteiligt waren die Wasserwachten aus Dachau und Freising, die Feuerwehr Karlsfeld, die Tauchergruppe der Feuerwehr Unterschleißheim, das Dachauer THW mit seinem Sonargerät sowie die Polizei mit einem mit Wärmebildkamera ausgestatteten Hubschrauber – konnte der Vermisste am Montag um 0.07 Uhr im See gefunden und leider nur noch tot geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Unglücksfall übernahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

Bereits in der vergangenen Woche war es zu drei Badeunfällen am Karlsfelder See gekommen. Wie berichtet, hatten dabei aufmerksame Passanten in zwei Fällen Schlimmeres verhindern können, indem sie die Untergegangenen rechtzeitig aus dem Wasser zogen. In einem dritten Fall hatte der Gerettete zwar knapp überlebt, wird wegen der vielen Minuten, die er ohne Bewusstsein war, aber wohl dauerhaft beeinträchtigt bleiben.

Wasserwacht warnt: „Extreme Hitze ist enorme Belastung für den Körper“

Grundsätzlich warnt die Wasserwacht, dass die „extremen Temperaturen der letzten Tage eine erhebliche Belastung für den Körper“ darstellten und Badegäste daher „wenn möglich nicht allein oder mit geeigneter Auftriebshilfe“ ins Wasser gehen sollten. Außerdem wurden laut Wasserwacht zuletzt immer wieder „zahllose, scheinbar vergessene Kleidungsstücke und Badeutensilien am Ufer“ gefunden. Das Problem: Diese „herrenlosen Kleidungsstücke“ könnten eine Vermisstensuche auslösen beziehungsweise im Fall eines echten Notfalls – wie am Sonntag – die Suche erschweren beziehungsweise behindern. Badegäste, so die Wasserwacht, sollten daher bitte „bei ihrer Abreise sicher stellen, dass sie alles, was sie mitgebracht haben, auch wieder mit nach Hause nehmen“!

