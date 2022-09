Hallenbad Karlsfeld: Der Sprung ins Nass wird kühler

Karlsfeld

Von Verena Möckl schließen

Das Gas ist knapp, die Energiekosten sind hoch. Auch in der Gemeinde Karlsfeld lautet das Gebot der Stunde: sparen, sparen, sparen. Ein erstes Treffen der verantwortlichen Rathausmitarbeiter fand bereits statt. Von den Maßnahmen ist auch das Hallenbad betroffen. Das bleibt zwar erstmal offen, allerdings unter anderen Bedingungen.

Karlsfeld – Die gute Nachricht vorweg: Das Hallenbad in Karlsfeld bleibt erstmal offen. Die schlechte: Es gibt keine Warmbadetage mehr. Wie die Gemeinde Karlsfeld in einer Pressemittelung bekannt gab, können Schwimmer sonntags und montags nicht mehr bei 32 Grad planschen.

Zusätzlich wurde die Wassertemperatur an den anderen Tagen von den gewohnten 28 Grad um ein Grad reduziert und beträgt nun die ganze Woche 27 Grad. Auch im Kleinkinderplanschbecken wird das Wasser kälter. Von 32 auf 30 Grad. „Das war eine harte und schwierige Entscheidung, aber sie ist notwendig“, sagt Marco Mühlenhoff, Leiter des Gebäudemanagements in der Gemeinde Karlsfeld.

Es seien Einschnitte, die nicht schön seien. Die Vorteile von zwei Warmbadetage waren „ein Zugpferd“, so Mühlenhoff. Vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Erkrankungen. Denn das warme Wasser habe eine therapeutische Wirkung. Auch Kinder lernen, Mühlenhoff zufolge in wärmerem Wasser besser schwimmen als in kälterem.

Doch die Gemeinde kommt um diese Maßnahmen nicht herum. Das Hallenbad wird zwar nicht mit Gas beheizt, sondern hängt am örtlichen Fernwärmenetz. Doch auch hier steigen die Preise durch die Decke. Wie Mühlenhoff mitteilte, haben sich die Fernwärmekosten um 30 Prozent erhöht. Aufs Jahr gerichtet, können durch den Wegfall der Warmbadetage knapp 20 000 Euro eingespart werden. Durch die Absenkung der Wassertemperatur sogar rund 30 000 Euro. Wie Mühlenhoff betont, hängt die Kostenberechnung aber auch von weiteren Faktoren ab, auf die man keinen Einfluss habe, wie die relative Luftfeuchtigkeit.

Auch die Beleuchtung im Hallenbad wird umgestellt

Auch in puncto Beleuchtung soll Energie gespart werden. „Wir rüsten im Hallenbad komplett auf LED um“, sagt Mühlenhoff. Veranschlagte Kosten: zwischen 13 000 und 14 000 Euro. Diese seien bis zur anstehenden Sanierung in drei bis fünf Jahre über die Einsparungseffekte der LED-Beleuchtung wieder eingebracht.

Neben dem Hallenbad sollen auch die Straßenlaternen flächendeckend mit LED modernisiert werden. An der Allacher Straße und beim Kinderhaus Glücksklee ist dies bereits der Fall. Dort wird die Beleuchtung mit einer Zeitschaltuhr geregelt. In den Kitagebäuden gab es bereits vor Beginn der Energiekrise LED-Leuchtmittel. Diese sollen nun auch in weiteren kommunalen Gebäuden installiert werden.

„Das Thema Energiesparen spielt auch in der Gemeinde Karlsfeld eine wichtige Rolle“, betont Franziska Reitzenstein, Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Karlsfeld.

Bürgermeister Stefan Kolbe hatte sich gemeinsam mit den verantwortlichen Rathausmitarbeitern getroffen und erste Energiesparmaßnahmen besprochen. „Es werden kritische Prüfungen angestellt und die kommunalen Gebäude und Arbeitsabläufe genau betrachtet“, so Reitzenstein. Gemeindemitarbeiter sollen auch selbst nachdenken, wo sie am besten Energie im Arbeitsalltag einsparen können.

Gemeinde bietet Energiesprechstunden an

Konkret geht es da zum Beispiel darum, welche elektronischen Geräte notwendig sind und welche dauerhaft abgeschaltet werden können. Auch habe sich die Gemeinde damit befasst, welche anderweitigen Energiequellen im Rathaus möglicherweise vermieden beziehungsweise effektiv reduziert werden können – etwa durch Bewegungsmelder für die Beleuchtungen. Weitere Maßnahmen zum Energiesparen seien aktuell noch in der Prüfungsphase, so Reitzenstein, ob diese tatsächliche, realistische Möglichkeiten darstellen, sei allerdings noch ungewiss. Was gewiss ist: Für Schwimmer geht es in Karlsfeld ins kühlere Nass.

In Energiesprechstunden können sich Karlsfelder Bürgerinnen und Bürger kostenlos über Energiesparmaßnahmen informieren. Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 6. Oktober, statt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.karlsfeld.de.

Wie man im Dachauer Hallenbad damit umgeht, lesen Sie hier.