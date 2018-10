30 Jahre in der Karlsfelder „Königssiedlung“: Bewohner liefern pikante Anekdoten

Die Reihenhäuser an der Falkenstraße und am Elsternweg in Karlsfeld feiern ihr 30-jähriges Jubiläum. Zeit für ihre Bewohner, zurückzublicken.

Karlsfeld - Ab 1986 sind die ersten von insgesamt 39 Eigentümern in die „Königsiedlung“ eingezogen, so inoffiziell benannt nach dem Münchner Architekten Willibald König. Seit 1988 existiert die Selbstverwaltung „Siedlungsgemeinschaft“. Fast 75 Prozent der ursprünglichen „Einwohner“ leben noch hier – inzwischen entsprechend älter geworden. Die vielen Kinder von damals sind längst erwachsen und zum allergrößten Teil ausgezogen. Jetzt kommen ab und an die Enkelkinder zu Besuch.

Beim Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte auf der Feier im Bürgerhaus wurde so manche Anekdote erzählt. Wie einige sich aufgeregt haben, weil eine Männergruppe auf dem Platz an der angrenzenden Schule am Wochenende Fußball gespielt und ordentlich gelärmt hat. Oder wie Kinder auf dem Garagenhof gekickt haben. Oder dass jemand Pampers im Kachelofen verbrannt haben soll. Später dann, als die Bebauungsplan-Vorschriften lockerer gehandhabt wurden, war der Aufreger ein knallrot gestrichenes Haus. Ein Nachbar soll dem Malermeister 10.000 Euro geboten haben, dass er das „Hexenhaus“ wieder weiß macht. Inzwischen gibt es ein hellgrünes, gelbes und blaues Haus in der Siedlung – und niemand regt sich mehr darüber auf. Man wundert sich höchstens über die diversen Farbvorlieben.

Devise in der Königssiedlung: „Leben und leben lassen“

Wer 30 Jahre lang nebeneinander lebt, wird nicht nur älter, sondern offensichtlich auch weiser. „Leben und leben lassen“, das sei jetzt die Devise, sagt Konrad Beer. Er ist einer von drei Sprechern, die die Siedlungsgemeinschaft verwalten. Zu Beginn der neuen Nachbarschaft war mit einem kommerziellen Verwaltungsdienst verhandelt worden. Aber man war sich schnell im klaren: „Das machen wir selbst.“ Es galt, die Gemeinschaftsflächen am Elsternweg und an der Falkenstraße zu pflegen, die Garagenhöfe in Schuss zu halten und den kleinen Spielplatz am Elsternweg zu versorgen. Ein geringer Jahresbeitrag aller Eigentümer bildete das finanzielle Fundament der Selbstverwaltung – nicht zu vergleichen mit den „Hausmeisterkosten“ manch anderer Wohnanlagen.

Es fanden sich immer wieder Engagierte, die sich als Vertreter für die Gemeinschaft einsetzten: Sommerfeste organisieren oder die beliebten „Public Viewings im Garagenhof. Im Herbst gab es eine gemeinschaftliche „Unkrautaktion“, bei der die Grünflächen „geputzt“ wurden – für manche zu gründlich. Das waren so die kleinen Reibereien, ebenso wie der wuchernde Löwenzahn in Nachbars Garten oder wenn man sein Auto nach dem Ausladen des Bierkastens zu lange im Fußgängerbereich geparkt hatte. „Aber wir hatten nie große Streitereien, es war eigentlich belanglos“, findet Michael Porzelt, einer vom ersten Sprecherteam. Und Helmut Weiß, der auch von Anfang an hier wohnt, meint: „Lass‘ ma die alten Sachen.“ Seine Frau Monika Weiß schätzt die beruhigende, wenn auch nicht zu enge Nachbarschaft: „Ich fühl mich hier wie in einer Wagenburg. Man hat sich gegenseitig im Auge, im Notfall hilft man sich. Aber man hat auch seine Ruhe.“

An die vielen Schicksale erinnern sie sich auch an diesem Jubiläum. Die Verstorbenen, die Krankheiten. Die Ehen, die auseinander gegangen sind, die Besitzer, die ihre Häuser verkauft haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Fast wie in der Lindenstraße hat sich hier viel Tragisches ereignet. Aber wie‘s im Leben so ist – am liebsten erinnert man sich an das Schöne. Und an das Lustige. Wie der Elektriker Binsmeier in einem Keller auf der Baustelle übernachtet hat und an den unmöglichsten Stellen Kabel und Steckdosen verlegt hat – nur nicht da, wo man sie später brauchte. Und wie der Bauer aus Allach, von dem der Architekt Willibald König das Grundstück gekauft hat, die Millionen bar auf die Hand wollte. Ja, das waren noch Zeiten.

Elfriede Pfeil

