Krohmers Porträts: Einzigartig von vorne und von hinten

„Da gibt man viel mehr von sich preis“: Alexander Krohmer, mal von vorn... © ep

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie auf der Straße gehen und Sie ein Mann anspricht: „Darf ich Sie bitte fotografieren?“ Rund 70 Prozent der Mitmenschen, die Alexander Krohmer so angesprochen hat, lehnten mehr oder weniger dankend ab. Aber zum Glück ließen sich ein Drittel auf das Fotoshooting ein. Und so haben wir es ihnen zu verdanken, dass ihre Porträtaufnahmen ab dem morgigen Freitag in der Kunstgalerie am Drosselanger zu sehen sind.

Karlsfeld ‒ Und zu bestaunen: Dem Fotografen ist es gelungen, einen Moment im Leben von ganz verschiedenen Menschen so einzufangen, dass man das Gefühl hat, sie und ihre Persönlichkeit zu verstehen.

In Urlauben auf der ganzen Welt hat Krohmer seit 2006 seine Leidenschaft für die Straßenfotografie ausgelebt. Die Mutter und Tochter in New Orleans, die ältere Frau in Florenz, von der Krohmer sagt, „meine Mona Lisa“, weil sie so geheimnisvoll lächelt, die Bedienungen auf dem Oktoberfest, die Mädchen am Rockawax Beach in New York. Seine spezielle „Macke“, wie er selbst sagt, oder Marke, wie man es auch formulieren darf, ist dabei, dass er seine Menschen immer von vorne fotografiert und dann von hinten. „Da gibt man viel mehr von sich preis“, sagt Krohmer, „man ist verwundbarer“. Und gerade deswegen ist es verblüffend, wie locker-lässig seine „Modelle“ diese Position einnehmen und kaum etwas an ihrer Stellung verändern.

Ein zweiter besonderer Kick ist der Hintergrund. „Ich suche immer eine Wand, und das ist ganz schön schwierig, die in einer Stadt zu finden.“ Etwa jene in Havanna, die er als „ziemlich ranzig“ beschreibt, aber vor der der alte Mann umso mehr Stolz und Selbstbewusstsein ausstrahlt. Manchmal findet er eine tolle Wand, aber keine Menschen, die er davor bringen kann. Und umgekehrt.

...und mal von hinten. Fotos (2): elfriede Peil © ep

Der 50-jährige Alexander Krohmer arbeitet als Ingenieur bei BMW und hat seine Fototechnik und Ausdrucksform in zahlreichen Workshops und Trainings perfektioniert. Er hatte mit Landschaftsausstellungen in New York und München Erfolge und zeigt nun als Mitglied im Kunstkreis Karlsfeld diese sehenswerte Ausstellung mit dem Titel „Encounters“.

Und es bleibt bei diesen kurzen Begegnungen mit seinem Ansprechen und seiner spiegellosen Systemkamera. Zwar gibt er den Fotografierten seine Visitenkarte, aber kaum jemand meldet sich später bei ihm, um das Foto geschickt zu bekommen. Aber Krohmer kann jede Menge Geschichten von ihnen erzählen. Man darf sich auch darauf bei der Vernissage am Freitag freuen.

Die Vernissage zu „Encounters“ findet am morgigen Freitag, 21. April, ab 19 Uhr in der Galerie Kunstwerkstatt am Drosselanger 7 statt. Die Ausstellung läuft bis 30. April. Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Elfriede Peil