Vom 24. bis 27. Oktober findet erstmals eine Familienmesse auf dem Siedlerfestgelände direkt am Karlsfelder See statt. Sie ist die offizielle Landkreisausstellung und damit Nachfolgerin der Diva.

Karlsfeld – Erika Schatz mag Messen, diese dienten der Kundenakquise und der Kundenpflege gleichermaßen. Sie sei geradezu ein Fan der Diva in Dachau gewesen, gestand die Inhaberin eines Karlsfelder Kosmetikstudios gestern bei einem Pressegespräch im Edeka-Supermarkt in der Neuen Mitte. Als sie im vergangenen Jahr vom Aus der Diva erfahren habe, sei ihr eine Idee gekommen: Warum das Ganze nicht in Karlsfeld machen?

Nun, es sprachen anfangs gleich mehrere Dutzend Gründe dagegen, vor allem die geringe Vorlaufszeit von nicht mal einem Jahr. „Aber ich hab’ mir gedacht: Probieren wir’s doch einfach,“ so Erika Schatz. Tatsächlich haben sie, die Engagierte Unternehmergemeinschaft Karlsfeld (EUG) und natürlich die JWS GmbH aus Mörslingen, die die DIVA und viele, viele andere Messen organisiert hat, es geschafft. Vom 24. bis 27. Oktober findet erstmals eine Familienmesse auf dem Siedlerfestgelände direkt am Karlsfelder See statt. Sie ist die offizielle Landkreisausstellung und damit Nachfolgerin der Diva.

„Ich war von Anfang an von der Idee begeistert“, sagte Michael Gold gestern. Er ist seit rund zwei Jahrzehnten Vorsitzender der EUG. Rund 40 Gewerbetreibende aus Karlsfeld sind in diesem Verein organisiert – und die meisten teilten die Begeisterung ihres Vorsitzenden nicht, wie Gold berichtete.

Die Skepsis schwand größtenteils, so präsentiert sich die EUG in Halle E. Die ist so etwas wie die Karlsfeld-Halle. Daniel Schermelleh, der den Edeka-Markt in der Neuen Mitte sowie drei weitere betreibt, sorgt dort mit seinem Team fürs Catering, bietet unter anderem einen Karlsfeld-Salat mit Zutaten an, die ausnahmslos aus Karlsfeld kommen. Auch die Gemeinde Karlsfeld, der Seniorenbeirat und viele Karlsfelder Aussteller mehr sind dort.

Nebenan, in Halle F, präsentiert sich der TSV Eintracht Karlsfeld der Öffentlichkeit. „Wir wollen in Karlsfeld Präsenz zeigen“, sagte TSV-Präsident Rüdiger Meyer beim gestrigen Termin, die Familienmesse sei eine sehr gute Gelegenheit dazu.

Der TSV Eintracht, mit über 4000 Mitgliedern der größte Sportverein im Landkreis Dachau, stellt seine 14 Abteilungen vor, informiert aber auch über besondere Angebote wie etwa den unter ärztlicher Aufsicht stattfindenden Diabetikersport.

Das Angebot auf dem über 17 000 Quadratmeter großen Ausstellungsareal mit sechs Hallen und großen Freiflächen ist breit gefächert. Es soll so ziemlich alle Themen abdecken, die Familien interessieren und bewegen: Gesundheit, Mobilität, Sport, Heimat, Bauen, Umwelt, Berufsleben, Urlaub und vieles mehr. Hinzu kommen eigene Angebote für Kinder und Senioren sowie ein Rahmenprogramm mit Musik, Vorführungen, Showeinlagen und Diskussionsrunden. Wer mag, kann sich im Melken versuchen oder mithilfe einer VR-Brille durchs Universum sausen.

Die Ausstellung auf dem Gelände an der Hochstraße ist vom 24. bis 27. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Rentner und Menschen mit Behinderung vier und für Kinder von sechs bis zwölf Jahren 2 Euro. Es gibt zudem mehrere Kombikarten sowie Vergünstigungen. Der Messeplan und das Programm sind im Internet unter www.karlsfelder-familienmesse.de zu finden.

tol