Ludl-Gelände soll „grünes Quartier“ werden

3,65 Hektar großes Baugebiet: Das Ludl-Gelände (farblich abgesetzt) bekommt einen Mix aus Wohnen, Arbeiten, Gastronomie und Handel. Das kleine dunkelbraun dargestellte Gebäude ist die Ludl-Kapelle direkt an der Münchner Straße.

Pläne für Neubaugebiet in Karlsfeld konkretisieren sich

Was geschieht auf dem Ludl-Gelände? Diese Frage beschäftigt viele Karlsfelder. Rund 120 Interessierte kamen am Montagabend ins Bürgerhaus, um sich über den aktuellen Stand der Planungen für das 3,65 Hektar große Areal an der Münchner Straße zu informieren.