Heiß umkämpfte Streetball-Challenge: 16. Auflage des Projekts der Mittelschule an der Krenmoosstraße

Im wahrsten Wortsinn heiß umkämpft waren die Spiele bei der diesjährigen 16. Streetball-Challenge der Mittelschule Karlsfeld.

Karlsfeld – Ein absoluter Gewinn war dabei der neue Austragungsort. Denn aufgrund der Sanierung ihrer sportlichen Anlagen an der Krenmoosstraße – Halle und Freiplatz – durfte die Mittelschule auf den neuen Grundschul-Campus. Und Aktive, Zuschauer und Orgateam waren sich einig, „der Campus hat das Turnier nochmals bereichert“, wie der Macher, Sportlehrer Christian Steinberger, nachher schwärmte.

Waren die Temperaturen am Morgen noch erträglich, so sollten schon die Halbfinals nach teils spannenden Vorrunden heiß umkämpft sein. In der Unterstufe setzten sich die „South Ballers“ (Mittelschule Dachau-Süd) souverän mit 7:1 gegen FC Kosova durch. Im Parallelspiel siegten die „Swollows“ (Realschule Dachau) auch klar mit 11:3 gegen die „Hoop Heroes“ (MS Olching). In einem umkämpften Finale behielten die „Swollows“ mit 7:4 die Oberhand und holten den Titel zurück an die RSD.

Die Oberstufe sollte hochspannend und ausgeglichen werden. Die ITG Bulls siegten in der Vorschlussrunde mit Ablauf der Zeit 13:12 gegen die „Legacies“ (RSD). Im rein Karlsfelder Duell „Ankle Breakers“ gegen „Nasenbären“ war es viel deutlicher: 9:1. Somit stand erneut ein Heimteam im Finale gegen das Ignaz-Taschner-Gymnasium. Lange führten die „ITG Bulls“ angeführt vom späteren Allstar Jan Pawliczek. Efehan Karabacak (MSK) konnte mit Ablauf der Uhr zum 7:7 ausgleichen. Somit ging es in die Overtime, der nächste Korb sollte entscheiden: Alex de Groot konnte schließlich mit einem Korbleger das Spiel beenden. Große Freude – der Titel bei den Großen bleibt damit im dritten Jahr in der MSK. Die Sieger freuten sich über Bälle sowie das Finalistenshirt.

+ Heiß umkämpft waren die Spiele der Oberstufen-Schüler. © hab

Ein buntes Rahmenprogramm rund um das Turnier lud zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Die Iguanas des RBB München mit Nationalspielerin Katharina Lang stellten in einem Workshop ihren „Basketball aus anderer Perspektive“ vor, aus der eines Rollstuhls nämlich. es gab einen Skills-Contest und den traditionellen 3er-Shootout, den Dusan Pavlovic (MSK) für sich entschied. Bei den Lehrern war einmal mehr Christian Raschbichler (RSD) nicht zu schlagen. Selbst FC-Bayern-Spieler Maximilian Blank hatte das Nachsehen!

Neu war das Boulderwand-Gewinnspiel – und gleich ein echter Renner. Hier konnten sich Anes Haddad und Kerim Savran (beide MSK) über die beiden Hauptpreise freuen: Tickets für das erste BBL- Spiel des FC Bayern Basketball sowie ein original Trikot eines Bayernprofis. Die Ehrung aller Sieger übernahm Ex-Nationalspieler Steffen Hamann vom FC Bayern.

Zum Auftakt der diesjährigen Streetball-Challenge stand einen Tag zuvor alles im Zeichen des Mini-Basketballs: Die MSK veranstaltete zusammen mit den Spezialisten des Bayerischen Basketball Verbands den Grundschul-Cup in eigener Halle.

Schulsportreferent Stefan Merkl begrüßte dazu über 100 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschule an der Krenmoosstraße. Im Turnier oder beim Rahmenprogramm (Skills Contest sowie Ernährungs- und Regelquiz) drehte sich alles um die Begeisterung für den „Roten Ball“. Insgesamt acht Teams spielten am Ende den Sieger aus. Team Black (Klasse 3a) dominierte das Finale mit 15:6. Wie bei den Großen wurden am Ende die Allstars gekürt. dn

