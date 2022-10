Mittelschüler wählen neue Schülersprecher und dürfen vielleicht bald nach Eindhoven

Demokratische Schule: Barbara Lauterbach, Koordinatorin SMV, bei der Schülersprecherwahl mit Aleyna aus der Klasse 6a, Kenrik aus der Klasse 5a, Ela aus der Klasse 8a, Mimoza aus der Klasse 11b (v.l.). Kenrik und Mimoza wurden gewählt. © ep

Bei ihrer ersten Schulversammlung des Schuljahrs haben die Karlsfelder Mittelschüler ihre neuen Schülersprecher gewählt. Wie schon in den vergangenen Jahren soll mit der umfassenden Beteiligung der Jugendlichen deren Demokratieverständnis gefördert werden.

Karlsfeld – Die Stimmung war ausgezeichnet, es wurde nicht mit kräftigem Beifall gespart. In der Turnhalle der Mittelschule Karlsfeld trafen sich alle Schüler und alle Lehrer der Mittelschule zur ersten Schulversammlung des Jahres: Die Jungen setzten sich auf Sportmatten, die Lehrkräfte standen, und ihnen allen gegenüber saßen auf Stühlen die bereits gewählten Klassensprecher. Da hatten sie ihre verdiente Bühne, wurden von Rektor Hakan Özcan einzeln aufgerufen und in der Halle mit viel Sympathie beklatscht.



Die Kandidaten gaben eine kurze, aber klare und sehr persönliche Beschreibung von sich selbst bis hin zu einem kleinen Wahlprogramm ab: „Ich habe Freude, im Team zu arbeiten“, „Ich will anderen helfen“, „Bin kreativ“, „Ich mag Verantwortung“, „Setze mich für neue Tischtennisplatten ein“ lauteten die Slogans.



Gewählt wurden am Ende als Schülersprecherin Mimoza aus der 11b und als Schülersprecher Kenrik aus der 5a sowie Deni aus der Klasse 11a. Mimoza war bereits letztes Jahr Schülersprecherin. Deni arbeitet seit vielen Jahren bereits in der Schülermitverantwortung (SMV) mit. In den Jugendkreistag schafften es Maria, Maria und Alexander aus den zehnten Klassen.



Eine dritte Wahl hatten die Klassen mit der Bestimmung des Verbindungslehrers. Es gab zwölf Kandidaten. Jonathan Schmidt ist es geworden.



Jugendreferentin und Gemeinderätin Venera Sansone (SPD) lobte die „sehr, sehr engagierte Schule“ und „den coolsten Schulleiter des Landkreises“. Dieser trug lässig den im vergangenen Jahr gestalteten schwarzen Kapuzenpulli mit dem bunten Logo „MSK“ auf dem Rücken.



In ihr Modellprojekt „Demokratische Schule“ steckt die Mittelschule Karlsfeld viel Herzblut. Ihr Ziel ist es, auf Mitverantwortung und Beteiligung schon ganz früh Lust zu machen. Und das ist ihr mit Blick auf die Schülersprecherwahl gelungen, auch Dank der Lehrerin Barbara Lauterbach. Sie ist die Koordinatorin für die SMV, hat schon so manche Schülersprecherwahl durchgeführt und leitete auch die Versammlung in diesem Jahr.



Zum Schluss der Schülersprecherwahl bekamen alle Klassensprecher, die kandidierten, eine rote Rose, mit der sie stolz in ihre Klassen zurück gingen. Elfriede Peil

Demokratische Projekte an der Mittelschule Ein großes Thema in diesem Schuljahr ist nach Barbara Lauterbach, die „MSK-Verfassung“ festzuschreiben. Mit dem Slogan „Rechte, die man uns nicht nehmen kann“ sollen am Ende alle Regeln aufgeschrieben werden, die sich die Schüler in den vergangenen Jahren erkämpft hatten. Etwa die, dass man die Pause auch in der Aula verbringen kann. Außerdem baue man, so Hakan Özcan, an einem Schulparlament, mit Vertretungen der Eltern, Schüler, Lehrer und außerschulischer Gruppen. Unterstützt wurde die demokratische Aktion durch Juliana Knolop vom Kreisjugendring. Und beobachtet haben es Lehrkräfte aus dem niederländischen Eindhoven. Mit ihnen strebt die Mittelschule eine Partnerschaft an, das kündigte Rektor Özcan an und rief „Ahs“ und „Ohs“ hervor, als er mögliche Flüge dorthin in Aussicht stellte. Wenn dann auch der Austausch mit der Partnerstadt Muro Lucano wieder in Gang kommt, wie von der Gemeinde gewünscht, dann kann sich die Schuljugend auf ein spannendes Jahr freuen. ep

