Ein Jugendlicher könnte nach ersten Angaben der Polizei für einen Brand gestern Nachmittag gegen 16 Uhr in Karlsfeld verantwortlich sein.

Karlsfeld – Nach Angaben des Karlsfelder Feuerwehr-Kommandanten Michael Peschke fing im Innenhof der beiden Hochhäuser im Bereich Lessingstraße/Rathausstraße ein zehn mal zehn Meter großes, hölzernes Müllhäuschen Feuer. Von drei in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeugen brannten zwei – ein Kleintransporter und ein Kleinwagen – völlig aus, ein weiterer Kleintransporter wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. „Wir hatten den Vollbrand in zehn Minuten unter Kontrolle. Insgesamt dauerte der Einsatz rund eine Stunde“, so Kommandant Peschke.





Die Feuerwehr Karlsfeld war mit zehn Mann am Einsatzort. Unterstützung bekam sie von den Kollegen aus Dachau, die mit einem Fahrzeug und acht Mann angerückt war.

Das Feuer gelegt hat nach ersten Ermittlungen der Polizei vermutlich ein etwa 14 oder 15 Jahre alter Jugendlicher, der in der Nähe einer Papiertonne gezündelt haben soll. zim