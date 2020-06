Neue Anlaufstelle für Karlsfelder Jugendliche

Charide von der Ahe weiß: Erziehende, junge Erwachsene, Kinder und Jugendliche haben zurzeit keineswegs nur „Coronaferien“, sondern sie durchleben eine herausfordernde Zeit, die allen Familienmitgliedern viel abverlangt. Sie wendet sich an Jugendliche, die gerade jetzt Ansprechpartner brauchen. „Solange Ihr die neuen Räume noch nicht besuchen dürft, bin ich natürlich auch während der Corona-Krise telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Habt Ihr Probleme, liegt euch etwas auf dem Herzen? Dann meldet euch unter der Mobilnummer 0176/ 18 57 57 87 oder per E-Mail an auja@karlsfeld.de. Die die Diplom-Sozialpädagogin wendet sich auch an die Eltern: „Für den Fall, dass es in Ihrer Familie zu Konflikten oder Streit kommt und Sie jemanden zum Reden und/oder Unterstützung brauchen, wurde dieses Beratungstelefon extra eingerichtet.“