Pedelec-Fahrerin wird von Traktor erfasst und schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist heute Vormittag in Karlsfeld von einem Traktor erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Karlsfeld– Nach Angaben der Polizei Dachau fuhr die 66-jährige Frau mit ihrem Pedelec gegen 10.15 Uhr auf der Reschenbachstraße entlang der B 304 in Richtung Rothschwaigeweg. Ein 62-jähriger Traktorfahrer aus München übersah beim Einfahren von einem Feld in die Reschenbachstraße die vorbeifahrende Karlsfelderin. Der Steyr-Traktor erfasste die Frau mit seiner Gabel. Die Pedelec-Fahrerin zog sich beim folgenden Sturz einen offenen Unterarmbruch zu und wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Rechts der Isar geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.