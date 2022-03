Pfarrgemeinderäte in den beiden katholischen Pfarreien St. Anna und St. Josef in Karlsfeld sind gewählt

Teilen

Die Pfarrgemeinderatswahl im Pfarrverband Karlsfeld ist ausgezählt. Je acht Gewählte vertreten die Mitglieder der Pfarrei nun in den beiden katholischen Pfarreien St. Anna und St. Josef in Karlsfeld.

Karlsfeld – Beide im Verband vereinigten katholischen Pfarreien, St. Josef und St. Anna, haben einen eigenen Pfarrgemeinderat. Die Pfarrgemeinderäte bestehen aus jeweils acht Gewählten.

In der Pfarrei St. Anna waren 5329 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 6,14 Prozent.

Gewählt wurden: Petra Frau (226 Stimmen), Klaus Fischer (161), Claudia Gaertner (164), Heidi Hofer (220), Petra Kolbe (235), Michael Mayer (196), Jadranka Pintur (182), Irmgard Szelag (148).

Inder Pfarrei St. Josef waren 2621 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 7,97 Prozent höher als in St. Anna.

Gewählt wurden: Eva Dawid (116 Stimmen), Verena Dreykorn (134), Cäcilia Graßmann (160), Tobias Janson (162), Rosi Rubröder (129), Ewelina Steinborn (146), Marcel Steinborn (128), Christian Suttner (167).

In beiden Pfarrgemeinderäten können neben den jeweils acht gewählten Mitgliedern noch weitere Kandidaten nachberufen werden. Bei Punkten, die den gesamten Pfarrverband betreffen, arbeiten beide Gremien zusammen.

Anfang April finden die konstituierenden Sitzungen der neuen Pfarrgemeinderäte statt. Dann werden unter anderem die Vorsitzenden festgelegt. Üblicherweise nimmt an allen Sitzungen neben den PGR-Mitgliedern auch ein Vertreter des Seelsorge-Teams teil, zum Beispiel die Gemeindereferentin oder der Diakon. Teilweise – je nach zu behandelndem Thema – ist auch ein Mitglied der Kirchenverwaltung oder der Verwaltungsleiter dabei.

Ab heute werden die Wahlergebnisse auch auf der Homepage https://www.Pfarrverband-Karlsfeld.de veröffentlicht.

Der Pfarrverband Karlsfeld existiert seit Dezember 2013. Vorausgegangen war der entsprechende Beschluss bei einer Versammlung mit Vertretern der beiden katholischen Pfarreien in Karlsfeld. In der Erzdiözese war eine umfassende Strukturreform im Gange. Ziel: Lösungen für den eklatanten Priestermangel zu finden.

Der Gottesdienst zur Gründung am 7. Dezember 2013 stand unter der Leitung von Bischofsvikar Rupert Graf zu Stolberg. Er wählte zwei Kerzen als Symbole für das Zusammenwachsen der zuvor eigenständigen Pfarreien.

Vorsitzender des Pfarrverbands Karlsfeld ist seit der Gründung Pfarrer Bernhard Rümmler. Zum Pfarrverband gehört auch die Filiale St. Nepomuk in München-Ludwigsfeld. dn

Marco Muggiano, Kirchenmusiker im Pfarrverband Karlsfeld, lädt Interessierte unter dem Motto „Musizieren tut der Seele gut“ zum gemeinsamen Musikmachen ein. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Jeder kann mitmachen. Es ist auch nicht nötig, Noten lesen oder in Instrument spielen zu können. Interessierte können einfach vorbeischauen; jeden Dienstag um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Anna an der Krenmoosstraße und donnerstags im Pfarrheim St. Josef an der Schulstraße.