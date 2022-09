Einbruch in Apotheke: Zeugen gesucht

In eine Apotheke in Karlsfeld wurde eingebrochen. (Symbolbild) © Peter Kneffel / picture alliance

Unbekannte Tatverdächtige sind am Freitag in eine Apotheke in Karlsfeld eingebrochen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Karlsfeld – Am Freitag gegen 2.57 Uhr wurde der Alarm in einer Apotheke in der Münchner Straße in Karlsfeld ausgelöst, wie das Polizeipräsidium Oberbayern am Montag in einem Pressebericht mitteilte. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Innenraum der Apotheke durchwühlt worden war. Der Tresor wies Hebelspuren auf, war allerdings immer noch verschlossen.

Der oder die Tatverdächtigen versuchten augenscheinlich zunächst vergeblich, über die Eingangstüre in das Gebäude einzudringen, verschafften sich dann jedoch über ein defektes Fenster Zutritt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wie viel Münzgeld entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet Personen, die am Freitag zwischen Mitternacht und 3.15 Uhr in der Münchner Straße in Karlsfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. dn

