Initiative fordert Bebauungsplan-Änderung für Karlsfelder Prinzenpark-Gelände

Ein neuer Vorschlag für das Prinzenpark-Gelände wird am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung beraten. Die Urheber klagen, dass ihre früheren Ideen „jahrelang ignoriert wurden“.

Karlsfeld – In zehn Punkten hat sich die Initiative fehlender Nahversorger (IFNV) mit ihrer „Situationsbeschreibung Gewerbegelände Prinzenpark im Speziellen – und Karlsfeld im Allgemeinen“ geäußert und diese an Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) geschickt. Aus dem der Redaktion vorliegenden Text spricht der ganze Frust der Karlsfelder Bewohner westlich der Bahn. Das Thema soll wieder einmal (wir berichteten mehrfach) im Gemeinderat beraten werden und zwar an diesem Donnerstag in einer nicht öffentlichen Sitzung.

Der Frust spricht gleich aus dem ersten Punkt: „Es kann und darf nicht länger sein, dass mehr als 20 Prozent der Karlsfelder Bürger unzumutbare Wege auf sich nehmen müssen, um die Güter des täglichen Bedarfs zu erwerben.“ Die Schuld des von Eckart Moj, Renate Röslmair und Günter Hösch unterzeichneten Zehn-Punkte-Schreibens sehen die Unterzeichner in der fehlenden Bereitschaft, den bestehenden Bebauungsplan zu ändern. Denn diese Planvorgaben, so steht es in Punkt zwei, verursachten dem Investor „kaufmännisch nicht vertretbare Gestehungskosten und dadurch Quadratmeterpreise…, die in Karlsfeld nicht realisierbar sind“. Das besage auch das jüngste Gutachten der renommierten CIMA Beratung und Management GmbH, München.

Auf der gesamten Gemeindefläche gebe es nicht einen Supermarkt, Discounter oder sonstigen Anbieter täglichen Bedarfs in einem mehrstöckigen Gebäude. Vielmehr seien alle in kostengünstigeren Flachbauten angesiedelt. Die IFNV fragt: „Warum soll das im Prinzenpark nicht möglich sein?“ Sie meint, die Fehler seien bei der Umplanung des ehemaligen Bayernwerkgeländes in ein Gewerbegebiet gemacht worden.

Bei der Sitzung heute geht es laut IFNV um einen Vorschlag des Grundstückbesitzers. Der habe einen Investor vorgestellt, der Gewerbebauten auf etwa 30 Prozent der verbleibenden Fläche plant. Voraussetzung ist jedoch, der Gemeinderat ändert den Bebauungsplan.

Initiative beklagt: Leben seit 20 Jahren „in einer Versorgungswüste“

Die IFNV schreibt unter Punkt sechs: „Die Chance für die weitere Bebauung, die sich aus dieser ersten Gewerbeansiedlung ergäbe, ist nur als ‚Initialzündung’ richtig benannt. Wenn dann die soziale Komponente durch die Baugenehmigung für das Senioren-Wohn- und Pflegeheim und eingegliederten Kindergarten hinzukommt, ist eine rasche Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe zu erwarten. Auch entsprechende Wohnungen für Mitarbeiter würden das Gesamtvorhaben nicht gefährden.“

Alle bisherigen Vorschläge des Grundstückeigners sind nach Ansicht der IFNV daran gescheitert, dass die Gemeinde „Gewerbebauten im Vorgriff“ verlangt hätte. Aus „kaufmännisch nachvollziehbaren Gründen“ sei das jedoch von der Gegenseite stets abgelehnt worden. Der jetzige Vorschlag, so die IFNV, bringe bereits einen wesentlichen Teil der erforderlichen Gewerbesteuer „als Einstieg“ ins Spiel und schaffe damit eine neue Ausgangssituation. Es sei unverständlich, dass die Gemeinde trotz ihrer prekären Finanzlage schon seit Jahren auf Einnahmen aus dem Gelände verzichte.

Die IFNV zieht in der „beängstigenden Methodik“ der Gemeinde Parallelen zur Neuen Mitte Karlsfeld, die 30 Jahre brauchte, um realisiert zu werden. Auch beim Annahof (Ludl-Gelände) gehe nach Investorenwechsel und Planänderungen nichts weiter, weshalb die IFNV schon Zweifel am baldigen Baubeginn hat. „Verdächtig ruhig“ sei ebenso der Planungsfortschritt beim Gewerbegebiet Schleißheimer Straße vor den Toren von Dachau-Ost. Im Begleitschreiben von Moj, Röslmair und Hösch heißt es abschließend: „Unsere Forderungen sind seit Jahren immer wieder ignoriert worden. Wie die Entscheidung diesmal ausfällt, wird über den Fortgang unserer Aktivitäten entscheiden.“ Man darf also gespannt sein, wie Bürgermeister Kolbe und der Gemeinderat auf dieses Schreiben und die darin skizzierten Vorschläge reagieren. Reinhard-Dietmar Sponder

