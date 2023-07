Raffinierter Musikmix, der allen Freude macht

Ein spannungsreiches Repertoire hat die Singgemeinschaft mit ihrem Dirigenten Wolfgang Kraemer zu bieten. © Elfriede Peil

Ein üppiges musikalisches Buffet war es, das die fünf Musikgruppen im Karlsfelder Bürgerhaussaal aufgetischt, pardon, aufgespielt haben.

Karlsfeld - Kräftiges und Deftiges servierte die Pichlstoana Musi. Zartes und Süßes die Singgemeinschaft. Raffiniertes und Prickelndes das Akkordeon Ensemble. Feines und Buntes die Heuweg Musi. Mit über zwei Stunden hätte es auch gerne weniger üppig ausfallen können.

Eine musikalische Weltreise

Dass sie Tango können wie den „La Monera“ weiß man. Und einen spanischen Walzer und einen Washington Post Marsch sowieso. Aber wie das Akkordeon Ensemble die wahnsinnige Rachearie der Königin der Nacht aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte daher zauberte – das war der Wahnsinn. Genau wie das Tirili des lustigen Vogelhändler oder das Plappern des Papageno. Welche Töne sie ihrem Instrument auch entlockten, alle war toll.

Die musikalische Weltreise, zu der Abteilungsleiterin Birgit Großhans einlud, war ein raffinierter internationaler Mix, der begeisterte. Ebenso wie der erste Auftritt der drei „sehr talentierten Kids“, über den die Dirigentin „total froh“ war. Durch die Kinder wurde zudem ein Papa als Schlagzeuger gewonnen.

Stubenmusi vom Feinsten: Drei von der Heuweg Musi spielen mit viel Gefühl und Spaß an der Freud. © Elfriede Peil

Die Karlsfelder Gruppe Heuweg Musi mit Vater Herbert Köhl an der Tuba, Sohn Philipp Köhl auf der Ziehharmonika und Anna Ossiander mit der Gitarre spielte Stubenmusi vom Feinsten. Da fühlte man sich im schnöden Bürgerhaussaal gar heimelig wie „Beim Glöcklwirt“ und „Beim Schonwirt“ und „Beim Winklerwirt“, wie einige der Lieder hießen. Gerne hätte man auch die „Irische Polka“ mitgetanzt. Die drei, die sonst zu fünft sind, spielten mit viel Gefühl und Spaß an der Freud.

Den Spaß merkte man auch der Pichlstoana Musi an. Sie gibt es seit über 40 Jahren und wurde mal vom damaligen Bürgermeister Bruno Danzer als „Karlsfelder Kulturgut“ bezeichnet, wie Taktgeber Klaus-Peter Drescher erzählte. Temperamentvoll heizte diese Blaskapelle mit aktuell acht Mann dem Saal kräftig ein. Etwa mit dem schmissigen Marsch „Mein Heimatland“. Da schlägt sich der kleine Junge in der ersten Reihe fröhlich auf die Knie. Und das Publikum klatscht spontan mit. Die Pichlstoana Musi kann aber auch sanft. So hört man bei der „Vogelwiese“ die Vöglein, sprich die Klarinetten, zwitschern. Und beim „Von Freund zu Freund“ gibt es schöne getragene, besinnliche Passagen. Am besten kamen aber die fetzigen Titel an, wie der bekannte „Bozener Bergsteiger Marsch“.

Spannungsreiches Repertoire

Das Repertoire der Singgemeinschaft mit ihrem Dirigenten Wolfgang Kraemer war enorm spannungsreich. Von beliebten Volksliedern wie „Muss i denn zum Städtele hinaus“ über alpenländische Weisen wie „D’Liab is a Gottesgab“ bis hin zum swingenden, jazzigen „Dudabda“ beherrschen sie alle Stilrichtungen. Beim letzteren bereiteten dem Chor hörbar die Silbenmalerei und das „La La La“ Vergnügen. Ebenso wie der Song „Ich gefall mir“ aus der West Side Story. Zuckersüß wurde es mit dem Schlager: „Aber dich gibt’s nur einmal“, den Heintje in uralten Zeiten so hingebungsvoll hauchte. Eva Zandovski nannte das Lied amüsiert „den Schmachtfetzen“. Doch er kam gut an – gut zum Mitschunkeln und Schmunzeln.

Wie schon beim letzten Mal bat Eva Zandovsky als Organisatorin von „Aufg’spuit werd“ um Spenden für die Wohngruppe des Kinderschutz München in der Fliederstraße. Damals konnten sie ein Trampolin anschaffen. Man darf gespannt sein, wie viel Geld diesmal zusammen gekommen ist.

