Brache neben S-Bahnhof: Protestdemo der „alten Neubürger“ ‒ Initiative kritisiert Gemeinde und Investor

Von: Thomas Leichsenring

Aus stillem Ärger ist lauter Protest geworden: die Mitglieder der Initiative „Fehlender Nahversorger“ gestern vor dem Betreutes-Wohnen-Gebäude im Prinzenpark neben dem Karlsfelder Bahnhof. „Seit 20 Jahren eine Versorgungswüste“ Gemeinderat lehnt Erl-Voschläge ab © hab

Die Initiative „Fehlender Nahversorger“ kritisiert die Gemeinde Karlsfeld und einen Bauinvestor. Denn der versprochene Supermarkt am Prinzenpark westlich der S-Bahnlinie ist noch immer nicht verwirklicht.

Karlsfeld – Die Brache neben dem Karlsfelder Bahnhof ist seit Jahren ein Ärgernis und wird es wohl auch noch lange Zeit bleiben. Der Investor Erlbau aus Deggendorf und die Gemeinde Karlsfeld können sich nicht einigen, was die Bebauung betrifft. Deshalb tut sich dort im Prinzenpark an der Bayernwerkstraße nichts. Das löst auch Unmut bei den Senioren im Betreuten Wohnen aus, dem einzigen fertigen Gebäude auf dem Grundstück. Eines vor allem ärgert sie: Der versprochene Supermarkt ist immer noch nicht verwirklicht. Jetzt hat sich im Betreuten Wohnen die Initiative „Fehlender Nahversorger“ gegründet.

„Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Öffentlichkeit auf den skandalösen Zustand westlich der S-Bahnlinie aufmerksam zu machen und den Investor und Gemeinde Karlsfeld zum Handeln zu bewegen“, heißt es in einem Schreiben, das Renate Röslmair, Claudia Micklich und Eckart Moj verfasst haben.

Seit weit mehr als 20 Jahren sei „dieser Bereich Karlsfelds eine „Versorgungswüste“. Alteingesessene Mitbürger würden sich an Beschwerden und Forderungen erinnern, dass dieser Ortsteil westlich der Bahn bis heute „links liegen geblieben“ ist, was die Ansiedlung eines Supermarkts betrifft.

Für die Gemeindeverwaltung und den Karlsfelder Gemeinderat steht fest: Die Verantwortung dafür trägt der Investor Erlbau. Das sehen die Begründer der Initiative allerdings nicht so. Im Schreiben heißt es: „Ob von kommunaler Seite alles gemacht wurde, die Ansiedlung (eines Nahversorgers, Anm. d. Red.) zu unterstützen und zu betreiben, darf bezweifelt werden.“

Bürger verärgert: „Seit 20 Jahren eine Versorgungswüste“

Die „alten Neubürger“ im Betreuten Wohnen wollten es nicht länger hinnehmen, „was ihnen Kommune und Investor nun im fünften Jahr zumuten“. Es gehe „im Wesentlichen für die etwa 330 alten Herrschaften um eine gravierende Tatsache: Der Gemeinderat hat im Jahr 2011 auf Antrag des damaligen Grundstückseigners EON auf dem Grundstück, das als reines Gewerbegebiet ausgewiesen war, den Bau von Betreutem Wohnen genehmigt. Im Juli 2013 wurde die Genehmigung rechtskräftig.“ Die Gemeinde Karlsfeld habe „damit die soziale Verantwortung für die Bewohner übernommen, der sie bis heute nicht nachkommt“.

Moj und seine Mitstreiter werfen der Gemeinde und dem Gemeinderat „gravierende handwerkliche Fehler im gesamten Ablauf“ vor und „das Beharren auf nicht durchsetzbaren Vorstellungen“. Dies habe eine Kompromisslösung verhindert. Die Initiative wolle „beide Kontrahenten an ihre soziale Verantwortung erinnern und zum kurzfristigen Handeln bewegen“.

Und sie wird aktiv: Bisher wurden 10 000 Info-Flyer in ganz Karlsfeld in Briefkästen eingeworfen. „Zahlreiche Rückmeldungen“ zeugten von viel Verständnis für den Protest, so die Initiative. Am Donnerstag, 23. Juni, will die Initiative vor dem Bürgerhaus Karlsfeld demonstrieren. Um 19 Uhr tagt dort der Gemeinderat.

Karlsfelder Gemeinderat lehnt Erl-Vorschläge ab

2014 hat Erlbau das Grundstück auf der Westseite der Bahnlinie von EON gekauft. Das niederbayerische Immobilienunternehmen werde, so die Hoffnung in Karlsfeld, das Areal nach den Wünschen der Gemeinde entwickeln: mit Gewerbe und einem Supermarkt. Dies sei nicht zu verwirklichen, ließ Erlbau später verlauten. Das Unternehmen legte alternative Planungen vor, unter anderem mit einem deutlich erhöhten Wohnungsanteil und einem Parkhaus. Diese Vorschläge lehnte der Gemeinderat ab, zuletzt im Dezember vergangenen Jahres.

Wie Bürgermeister Stefan Kolbe gestern mitteilte, habe sich seither an der Sachlage nichts geändert. „Erlbau hat Baurecht, die könnten sofort mit dem Bau eines Supermarkts beginnen.“ dn/tol

