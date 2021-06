Schock-Moment in Karlsfeld: Müll-Fahrer erleidet Schwächeanfall - Lkw kracht in Restaurant

Keine Gäste verletzt

von Nikola Obermeier schließen

Ein Lastwagen der Müllabfuhr ist am Dienstag in Karlsfeld in ein Restaurant gekracht Der Fahrer erlitt offenbar einen Schwächeanfall.

Karlsfeld - Ein Müllwagen ist am Dienstagvormittag, 15. Juni, in ein Restaurant in Karlsfeld gekracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 41-jährige Fahrer des Entsorgungslastwagen vermutlich einen Schwächeanfall erlitten. Das Fahrzeug überquerte die vierspurige Münchner Straße mitsamt Mittelinsel und krachte in das asiatische Restaurant. Glücklicherweise befanden sich keine Gäste in oder vor dem Lokal.

Karlsfeld: Lkw kracht in Restaurant - keine Gäste anwesend

Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, sein 34-jähriger Beifahrer erlitt leichte Schnittverletzungen von den Splittern der Windschutzscheibe und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der THW-Fachberater begutachtete das Gebäude, konnte aber keine Einsturzgefahr feststellen. Am Objekt wurde die Glasfassade verschalt und die Einsatzstelle nach Abschluss aller Arbeiten an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Karlsfeld, Freiwillige Feuerwehr Dachau, Freiwillige Feuerwehr Günding, das THW OV Dachau sowie einige Vertreter des Kreisfeuerwehrverband Dachau. Im Bereich der Unfallstelle mussten mehrere beschädigte Bäume in der Gefahrenzone zerlegt werden.

