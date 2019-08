Seniorinnen zwei Stunden in Lift gefangen

Notfalldienst kündigte dreimal sein Kommen an – und tauchte nicht auf

Fast zwei Stunden mussten drei Rentnerinnen in einem Karlsfelder Seniorenheim in einem Aufzug mit defekter Tür ausharren. Der Notfalldienst kündigte dreimal sein Kommen an – und tauchte nicht auf. Ein bedauerlicher Einzelfall? Leider nein.