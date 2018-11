Siebenjährige von Auto erfasst

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Montagmorgen in Karlsfeld von einem Auto erfasst worden. Sie wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Karlsfeld - Die Schülerin überquerte die Münchner Straße in Karlsfeld an der Kreuzung Hochstraße auf dem Fußgängerfurt. Ein aus der Hochstraße nach links in die Münchner Straße abbiegender Daimler, der von einem 51-jährigen Mann gesteuert wurde, erfasste das Mädchen am Arm, wodurch es leichte Verletzungen erlitt.

Angeblich zeigte die Lichtzeichenanlage für die Siebenjährige schon Rotlicht, zudem benutzte die Karlsfelderin Kopfhörer, so die Polizei. Ob sie den Straßenverkehr dadurch akustisch nicht mehr wahrnehmen konnte, ist laut Polizei nicht bekannt. Sachschaden entstand nicht. dn