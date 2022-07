Alle schwärmen vom diesjährigen Siedlerfest

„Die Leute haben sich gefreut“: Auch Familie Kaiser ist froh, endlich wieder ihre kleinen Gäste begrüßen zu dürfen. © sim

Schausteller und Festwirt sind mit dem Verlauf des diesjährigen Siedlerfests sehr zufrieden. Kein Wunder: Die Besucherzahl war höher als 2019!

Karlsfeld – „Wir sind total zufrieden.“ „Die Leute sind total freundlich und total begeistert.“ „Wir sind so froh, endlich wieder arbeiten zu dürfen.“ Die Schausteller und Marktkaufleute schwärmen in höchsten Tönen vom diesjährigen Karlsfelder Siedlerfest.

So wie beispielsweise Michaela Schifferl, die zusammen mit ihrem Freund Tobias Martl für die „Schokofrüchte Martl“ verantwortlich zeichnet. „Wir sind einfach total zufrieden, und das Wetter hat uns auch in die Karten gespielt“, berichtet die Schaustellerin. Und auch Seniorchef Georg Martl war dieses Jahr wieder mit dabei. Die Freundlichkeit der Festbesucher war für die Schaustellerfamilie ein besonderes Highlight.

Nicht weniger begeistert ist Stefania Farina, Seniorchefin vom „L’Apperitivo Mizzica“. Die italienische Familie, die sich mit ihrem Lokal in der Dachauer Altstadt schon einen hervorragenden Ruf erworben hat, war nach 2019 heuer zum zweiten Mal auf dem Siedlerfest. „Das war dieses Jahr ein Rekord, vor allem der Freitag war der stärkste Tag“, gibt Stefania Farina zu Protokoll. Man merke, dass „die Leute wieder leben und Spaß haben wollen“, so die gebürtige Italienerin.

Zum ersten Mal auf dem Siedlerfest und gerne auch in Zukunft dabei ist Jessica Noli mit ihrem Autoscooter. Die Augsburgerin, die das Geschäft von ihrem Großvater übernommen hat, ist von Karlsfeld absolut begeistert. „Es ist richtig schön hier“, betont die 35-Jährige.

Nicht nur vom Siedlerfest selbst und den Besuchern schwärmt die Schaustellerin, sondern auch von der idyllischen Lage. Für ihre kleine Tochter war es ein Highlight, jeden Tag an den See und zum Spielplatz gehen zu dürfen.

Idyllisch hatten es auch die Ponys der Familie Kaiser. Vor ihrem Einsatz auf dem Fest kamen die Tiere jeden Morgen auf die große Weide. Jedes Pony war laut den Kaisers maximal vier Stunden pro Tag im Einsatz. Da die Kaisers viele Ponys dabei hatten, konnte dies auch jederzeit kürzer werden. Während des Festbetriebs sind die Tiere tagsüber – nach der Zeit auf der Weide – in großzügiger Offenstallhaltung hinter dem Zelt. „Mit Gummiböden und Einstreu haben sie es bequem. Ein Tierarzt kontrolliert die Haltung“, erklären die Schausteller.

Während Corona wurden die Ponys weiter beschäftigt, mit Kutschenfahrten und Kinderreiten. Jetzt waren Mensch und Tier froh, endlich wieder richtig arbeiten zu können. „Die Leute haben sich auch gefreut, uns wieder zu sehen“, erzählt Ronny Kaiser und war nach eigener Aussage selbst glücklich, endlich wieder in strahlende Kinderaugen blicken zu können.

Glücklich und mehr als zufrieden ist auch die Wirtsfamilie Brandl. Die offiziellen Zahlen werden zwar erst am morgigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz verkündet, aber für Peter Brandl steht jetzt schon fest, dass das Siedlerfest ein richtiger „Neustart“ nach der Pandemie war. „Das war noch mal ein Schub nach vorne für das Siedlerfest“, ist Brandl überzeugt. Die Besucherzahlen seien höher als 2019 gewesen, jeden Tag seien die Geschäfte besser gegangen. Seit dem ersten Engagement 2017 hätten sich die Besucherzahlen sogar verdoppelt, schwärmt Peter Brandl.

Auch dank der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Festleitung um Christa Berger-Stögbauer sei das Siedlerfest so erfolgreich, erklärt der Gastronom. Nach dem Erfolg in Indersdorf sei auch das Karlsfelder Publikum von der Qualität im Bierzelt begeistert gewesen. „Wir hatten keinerlei Beschwerden“, so Brandl gegenüber den Dachauer Nachrichten.

Preiserhöhungen habe er nur so weitergegeben, wie er selbst betroffen gewesen sei. Das seien gerade einmal fünf Prozent beim Essen gewesen, bei Bier war es 1 Euro pro Mass. Neben der guten Qualität, Organisation und Zusammenarbeit aller Beteiligten, macht Peter Brandl auch die Pandemie für den Erfolg mitverantwortlich. „Das Fest profitierte davon, dass die Leute zwei Jahre nicht feiern durften“, resümiert Brandl. Simone Wester

