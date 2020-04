Karlsfelder Siedlerfest ist abgesagt: „Es ist einfach so“

Das Karlsfelder Siedlerfest ist abgesagt. Festreferentin Christa Berger-Stögbauer bleibt gelassen.

VON ELFRIEDE PEIL

Karlsfeld –Das Telefon von Christa Berger-Stögbauer stand nicht still an diesem denkwürdigen Donnerstag. Jetzt war es raus: Bis zum 31. August dürfen keine Großveranstaltungen mehr stattfinden. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder bestätigt, nachdem bereits am Mittwochabend Kanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder die Einschränkung verkündet hatte. „Zum ersten Mal seit 64 Jahren wird es damit in diesem Jahr kein Siedlerfest geben“, so die Festreferentin in einer Pressemeldung und in einer Nachricht an alle Vereinsvorstände, Präsidenten und Abteilungsleiter in Karlsfeld.

Die Siedlergemeinschaft Karlsfeld-Nord als Veranstalter hatte schon in seinem letzten Mitteilungsblatt ihre Zweifel daran geäußert, ob das Fest heuer stattfinden könnte. „Wir hatten uns als Stichtag den 20. Mai gesetzt, dann wollten wir entscheiden“, erläutert Berger-Stögbauer. Jetzt wurde ihnen diese Entscheidung von Bund und Land abgenommen – was für die Siedler auch eine gewisse Erleichterung bedeutet: „Jetzt liegt der Buhmann nicht bei uns.“

Aber die Verantwortung, die sie haben, war ihnen immer bewusst: „Das ist ja nicht auszudenken, was da hätte passieren können beim Altennachmittag mit den vielen Senioren“, sagt Christa Berger-Stögbauer. „Wir bedauern die Zwangsabsage zutiefst, finden es gleichsam aber natürlich wichtig, verantwortungsvoll und besonnen mit der aktuellen Situation umzugehen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine „Tragödie“ sei dieses Aus vor allem für den Festwirt, die Brauerei, die Schausteller, die Marktkaufleute und die Zuliefererbetriebe. „Für uns als Veranstalter ist das noch nicht das große Drama. Wir machen das ja alles ehrenamtlich. Und große Ausgaben hatten wir auch noch nicht. Jetzt schreiben wir halt Absagen statt Rechnungen“, so die Pragmatikerin Berger-Stögbauer. „Es ist einfach so.“ Und sie hat optimistisch das nächste Jahr im Blick, „wenn wir uns alle zu einem unbeschwerten Karlsfelder Siedlerfest wiedersehen – Gäste, Vereine, Festwirt, Schausteller und alle, die dazugehören.“ Vom 2. bis 11. Juli 2021.