Neues und Traditionelles bunt gemischt

Vom traditionellen Brillant-Feuerwerk bis zur Mallorca-Gaudi mit dem Entertainer Mickie Krause – das Siedlerfest hat in seiner 63. Auflage viel Beliebtes und viel Neues zu bieten.

Karlsfeld – Das Familienvolksfest am See findet vom 5. bis 14. Juli statt.

Der erste Höhepunkt steht schon am Tag vor dem offiziellen Volksfest-Start auf dem Programm. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr lädt die Siedlergemeinschaft Karlsfeld-Nord am Donnerstag, 4. Juli, wieder zum Vorabend mit den „Brettl-Spitzen“ ins bewirtschaftete Festzelt. Gemeinsam mit seiner bayerischen Kult-Gruppe „Couplet AG“ präsentiert Frontmann Jürgen Kirner beste Unterhaltung mit deftigen Couplets, stimmungsvollen Wirtshausliedern und würziger Satire in der unverfälschten Tradition der Volkssänger. Mit dabei sind unter anderem das Trio Schleudergang, die stimmgewaltige Barbara Preis aus dem Bayerwald, die Geigerin Katharina Baur, der bayerische Liedermacher Roland Hefter sowie Kabarettist Martin Frank.

Rund 600 Gäste schauten sich die Brettl-Spitzen-Premiere im vergangenen Jahr an. „Heuer wollen wir die 1000-Marke knacken“, sagte Jürgen Kirner bei einer Presseveranstaltung in Dachau. Er versprach eine Veranstaltung mit „gelebter Wirtshauskultur im besten Sinne“.

Das erste Kartenkontingent bei der Gemeinde Karlsfeld ist bereits vergriffen. Festreferentin Christa Berger-Stögbauer von der Siedlergemeinschaft will dafür sorgen, dass die Gemeindekasse bald Nachschub bekommt. Der Eintritt kostet 20 Euro, wer bei München Ticket kauft, zahlt etwas mehr.

Einen Tag später, am Freitag, 5. Juli, lädt Festwirt Peter Brandl wieder zur Eröffnung und Bierprobe ein. Jede Mass gibt’s an diesem Abend für 5,90 Euro. An den anderen Tagen kostet der Liter Festbier 8,40 Euro und damit 60 Cent mehr als 2018. Wie Brandl betont, wurde der Bierpreis erstmals seit fünf Jahren angehoben.

Der Festwirt bietet wieder seinen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten und einem 0,5-Liter-Getränk für 8,90 Euro (gültig von Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr) an. Auch ein Kontingent an Online-Gutscheinen für ein Mass Bier und ein halbes Hendl für 11,90 Euro stellt die Festwirtfamilie Brandl wieder zur Verfügung (Bestellung unter www.brandl-paulanerzelt.de).

Die beliebten Programm-Höhepunkte wie Fischerstechen, Familientag, Seniorennachmittag und Feuerwerk am See gibt es natürlich auch 2019 wieder. Dazu aber auch einige neue Highlights. Am Montag, 8. Juli, findet zum ersten Mal die „School’s Out Party“ im Festzelt statt. Die Feier steigt ab 17 Uhr und richtet sich vor allem an die Volksfest-Jugend. Bei einer Gaudi-Volksfest-Olympiade mit Disziplinen wie Hau den Lukas und Masskrugstemmen gibt’s Preise zu gewinnen. Gutscheine für eine Mass alkoholfreies Getränk, eine große Portion Pommes und einen Chip für ein Fahrgeschäft für nur 7,90 Euro kann man sich vorab online unter https://brandl-paulanerzelt.de/schoolsout/ sichern. Brandl versicherte: „Für unter 16-Jährige gibt es aber bei uns keinen Alkohol.“

Neu ist auch Siedlerfest-Maskottchen Karl. In einer Online-Abstimmung konnten Siedlerfest-Freunde dem knuffigen Bären einen Namen geben. Kleine Exemplare von Karlchen werden im Festzelt zum Preis von 12,90 Euro verkauft. 50 Prozent des Verkaufserlöses gehen direkt an soziale und gemeinnützige Zwecke in Karlsfeld.

mm