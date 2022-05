Das Siedlerfest-Programm steht fest: Brettlspitzen, Ois Easy und Mickie Krause

Erwarten einen Ansturm: Festreferentin Christa Berger-Stögbauer und Festwirt Peter Brandl. © dn

Vom 1. bis 10. Juli findet nach zweimaliger coronabedingter Absage endlich wieder das Karlsfelder Siedlerfest statt – und das ohne große Einschränkungen. Das Programm kann sich sehen lassen!

Karlsfeld ‒ Eine Hauptattraktion im Programm gibt es allerdings schon am 30. Juni: Zum Volksfestvorabend präsentieren die Siedlergemeinschaft Karlsfeld-Nord und Festwirt Peter Brandl auch heuer wieder die Brettlspitzen. Die beliebte Musikkabarettformation Couplet-AG kommt mit bekannten Kollegen und sorgt mit deftigen Couplets, stimmungsvollen Wirtshausliedern und würziger Satire in der Tradition der Volkssänger für Unterhaltung; Einlass ist ab 18 Uhr, es gilt freie Platzwahl. 2018 fand auf dem Siedlerfest die Brettlspitzen-Premiere statt, 2019 folgte eine ebenso gefeierte zweite Auflage. Der Vorverkauf bei der Gemeinde Karlsfeld und bei Trachtendreams in Dachau startet am kommenden Montag, über München Tickets sind Karten schon zu haben, allerdings mit Vorverkaufsgebühr.

Das Siedlerfest bietet einige weitere besondere Programmpunkte. Am Sonntag, 3. Juli, sind die Lokalmatadore Ois Easy im Festzelt, tags darauf, am Montag, 4. Juli, findet wieder eine große Schlagerparty mit Mickie Krause statt. Zum Festfinale am 10. Juli spielt dann noch einmal die Blechblosn auf.

Hinzu kommen die „Klassiker“; der Festzug am Samstag, 2. Juli, das große Brillantfeuerwerk am Freitag, 8. Juli, und am Samstag, 9. Juli, ab 15 Uhr das beliebte Fischerstechen auf dem Karlsfelder See.

Festreferentin Christa Berger-Stögbauer hat sich umgehört bei Veranstaltern im München Norden, die ihre Feste schon gefeiert haben. Jetzt weiß sie: „Die Leute sind narrisch nach Volksfesten! Wenn das Wetter passt und nichts dazwischenkommt, erwarten wir einen großen Ansturm.“ dn

